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Сегодня, 17:44

Майкл Пэйдж: «Мы устроим с Шарой Буллетом хороший размен в стойке»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Боец UFC Майкл Пейдж поделился мнением о потенциальном бое с россиянином Шарабутдином Магомедовым (Шара Буллет).

«Скорее всего, это будет бой в стойке, а я считаю себя лучшим ударником в UFC. Шара непредсказуемый и очень быстрый. Некоторые вещи, которые он выбрасывает, понятно, что он это отрабатывал, типа того двойного бэкфиста, но иногда создается впечатление, что он сам не знает, что будет делать в следующий момент. Шара верит в свою ударную технику, и если он не будет бороться — отлично, мы устроим с ним хороший размен в стойке», — сказал Пэйдж в интервью Red Corner MMA.

Ранее сообщалось, что Шара Буллет планирует провести бой с Пейджем 1 февраля 2025 года.

На счету 30-летнего Магомедова 15 побед и ни одного поражения в MMA. 26 октября на турнире UFC 308 в Абу-Даби он нокаутировал Армена Петросяна.

Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет). «Грузины должны быть благодарны России за защиту». Шара Буллет: ответ Двалишвили, мигранты, «красная линия» Швеции

Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет)
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