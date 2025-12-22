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Менеджер Анкалаева сообщил, с кем боец проведет следующий поединок

Анастасия Пилипенко

Менеджер Ризван Магомедов, представляющий интересы российского бойца Магомеда Анкалаева, сообщил, с кем россиянин, скорее всего, проведет следующий бой.

«У нас сейчас с Перейрой счет 1-1. Мы так поняли, что у Перейры нет большого желания давать третий бой. Но в любом случае, мы будем идти к этому. Надо провести один бой, мы подберем хорошего соперника. Вот как раз Прохазка победил. Если мы с Прохазкой организуем бой, думаю, это будет хорошее подспорье к следующему титульному поединку», — заявил Магомедов в интервью MMAArena.

В октябре Анкалаев на турнире UFC 320 проиграл бразильцу Алексу Перейре нокаутом в первом раунде и потерял пояс чемпиона UFC в полутяжелом весе.

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Магомед Анкалаев
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