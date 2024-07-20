Алексеева: «Стерлинг — это машина «Жигули», которая не всегда заводится»

Российский боец UFC Ирина Алексеева оценила расклад сил в поединке между Мовсаром Евлоевым и Алджамейном Стерлингом, который должен состояться 6 октября в Солт-Лейк-Сити (США).

«Стерлинг очень хорошо себя проявил в поединке с Петром Яном. Я была уверена, что Петр его просто размажет. Считаю, что Ян как боец сильнее Евлоева. Поэтому теперь ожидаю очень конкурентный бой. Стерлинг — это машина «Жигули», которая бывает не заводится, а потом как заведется... Поэтому сейчас отдаю ему предпочтение 60 на 40. Все-таки опыт и психология имеют большую роль», — сказала Алексеева Metaratings.

Стерлинг в последнем бою победил Келвина Каттара единогласным решением судей на турнире UFC 300. Евлоев в последний раз выходил в октагон я январе. Он единогласным решением судей победил Арнольда Аллена на турнире UFC 297.