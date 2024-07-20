Алексеева: «Расстраивает, что теперь на моей репутации останется пятно «химика»

Российский боец UFC Ирина Алексеева рассказала, почему она не сообщила в прессу о том, что ее допинг-проба, взятая в июле 2023 года, дала положительный результат.

«Потому что шло разбирательство. Я занималась своим здоровьем и думала, меня дисквалифицируют максимум на полгода-год. За это время я успею восстановиться. Но потом поймала себя на мысли, а что, если два года? А вдруг четыре? Но это же невозможно, потому что я на 100 процентов уверена, что ничего не принимала. Это на их совести», — цитирует Алексееву MMA.Metaratings.ru.

Спортсменка отметила, что принимает БАДы только во время подготовки. По ее словам, она не меняла их с 2002 года, когда выступала по боевому самбо и тестировалась в РУСАДА.

«У меня нашли следы тестостерона. Смешно же. По мне не видно, что я выгляжу естественно? Без нереальных кубиков на прессе. Расстраивает то, что теперь останется пятно не репутации и начнется: «Алексеева — химик», — добавила боец.

Ранее пресс-служба UFC сообщила, что Алексеева дисквалифицирована на один год за нарушение антидопинговых правил. Дисквалификация отсчитывается с 15 октября 2023 года, поэтому с 15 октября 2024-го спортсменка сможет вернуться в октагон.