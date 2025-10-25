Александр Волков — Жаилтон Алмейда: онлайн-трансляция боя UFC 321

Волков и Алмейда проведут поединок на UFC 321 25 октября

Российский боец Александр Волков и бразилец Жаилтон Алмейда проводят поединок в тяжелом весе на турнире UFC 321.

ММА UFC: Волков — Алмейда

Во сколько начинается бой Волкова против Алмейды

Турнир UFC 321 проходит в спортивном комплексе «Этихад Арена» в Абу-Даби (ОАЭ) в субботу, 25 октября. Вечер ММА начался в 17.00 по московскому времени, а бой Волкова и Алмейды в главном карде ожидается около 21.30 мск.

37-летний Волков имеет в профессиональных ММА 38 побед и 11 поражений. 34-летний Кляйн на профессиональном уровне одержал 22 победы и потерпел 3 поражения.

Трансляция боя Волкова против Алмейды на UFC 321

Трансляция боя Волков — Алмейда и других поединков главного карда идет на платформе UFC Fight Pass, телеканале «Матч ТВ» и его сайте matchtv.ru, канале «Матч! Боец», а также на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск».

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию UFC 321. Результат боя Волков — Алмейда и других поединков турнира можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе UFC нашего сайта.