Джон Джонс похвалил Павловича: «Он потрясающий боец»

Экс-чемпион в полутяжелом и действующий чемпион в тяжелом весе UFC Джон Джонс (27-1) дал понять, что он не стремится выходить в клетку с новым поколением тяжеловесов.

«Что касается бойцов нового поколения, я смотрю на таких, как Том Аспиналл и Сергей Павлович. Чувак, они потрясающие, они заканчивают бои в первом раунде. Но я становлюсь старше, и я должен смотреть на все это с точки зрения бизнеса, не только полагаться на чувство гордости. Я должен думать о своем наследии и с точки зрения бизнеса

Если хардкор-фанаты знают, кто эти парни, это замечательно. Но в конце концов, я должен драться с теми, кто будет интересен широкой публике. Потому что, когда ты находишься в моем положении, всегда найдется новый соперник, который будет моложе тебя, и все захотят увидеть, как ты будешь с ним драться», — сказал Джонс в интервью MMA Fighting.

Джонс и Стипе Миочич (20-4) возглавят турнир UFC 295, который состоится 11 ноября на «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, США. Ранее Джонс намекал, что после боя с Миочичем завершит карьеру.