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Волкановски: «Я пил алкоголь каждый день в течение 3-4 недель перед боем с Махачевым»

Волкановски рассказал, что перед боем с Махачевым несколько месяцев пил
Ана Горшкова
Корреспондент
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Алекс Волкановски
Алекс Волкановски.
Фото Global Look Press

Действующий чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски (26-3) рассказал о своей подготовке ко второму бою с россиянином Исламом Махачевым (25-1).

«Я знаменит своей дисциплиной, профессиональным отношением к делу круглый год, 24/7. А в этом поединке я просто не был таким. Поэтому я был очень разочарован и расстроен. Понимаете, о чем я? Это выбило меня из колеи, я пил каждый день в течение трех-четырех недель. Для меня это неслыханно — пить каждый день. Я никогда так не делал», — приводит слова Волкановски Sportskeeda.

Махачев в реванше с Волкановски победил нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби.

Австралийский боец следующий поединок проведет 17 февраля на UFC 298 против третьего номера рейтинга Илии Топурии (14-0).

Александр Волкановски
Ислам Махачев
UFC
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