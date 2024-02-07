Волкановски: «Я пил алкоголь каждый день в течение 3-4 недель перед боем с Махачевым»

Действующий чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски (26-3) рассказал о своей подготовке ко второму бою с россиянином Исламом Махачевым (25-1).

«Я знаменит своей дисциплиной, профессиональным отношением к делу круглый год, 24/7. А в этом поединке я просто не был таким. Поэтому я был очень разочарован и расстроен. Понимаете, о чем я? Это выбило меня из колеи, я пил каждый день в течение трех-четырех недель. Для меня это неслыханно — пить каждый день. Я никогда так не делал», — приводит слова Волкановски Sportskeeda.

Махачев в реванше с Волкановски победил нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби.

Австралийский боец следующий поединок проведет 17 февраля на UFC 298 против третьего номера рейтинга Илии Топурии (14-0).