Александр Топурия победил Алмахана на турнире UFC Fight Night 265

Испанец грузинского происхождения Александр Топурия победил казахстанца Бекзата Алмахана в поединке предварительного карда турнира UFC Fight Night 265, который проходит в Эр-Райяне (Катар).

Бой продлился все три раунда и завершился победой Топурии единогласным решением судей — 30:27, 30:27, 29:28.

Александр — старший брат чемпиона UFC в легком весе Илии Топурии — одержал вторую победу в UFC. Его рекорд в ММА — 7-1.

28-летний Алмахан потерпел второе поражение в карьере при 12 победах.

ММА UFC: Алмахан — Топурия