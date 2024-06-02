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Александр Романов — Жаилтон Алмейда: прямая трансляция боя UFC 302

Романов и Алмейда подерутся на турнире UFC 302 2 июня
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Боец UFC Александр Романов.
Александр Романов.
Фото Global Look Press

Молдавский боец тяжелого веса ММА Александр Романов проведет бой с бразильцем Жаилтоном Алмейдой на турнире UFC 302 2 июня. Их поединок в Ньюарке (США) на арене «Пруденшал-центр» начнется около 04.00 мск.

Прямая видеотрансляция боя предварительного карда UFC 302 Романов — Алмейда пройдет на канале «Матч Боец» и в онлайн-сервисе UFC Fight Pass. Она будет доступна по платной подписке.

У 33-летнего Романова в смешанных единоборствах — 17 побед и два поражения. Александр занимает 13-е место в рейтинге тяжеловесов UFC. На счету 32-летнего Алмейды в ММА — 20 побед и три поражения. Жаилтон — седьмой номер дивизиона UFC.

На сайте «СЭ» проходит текстовая онлайн-трансляция турнира UFC 302 с самыми интересными моментами поединков вечера ММА.

UFC: новости и обзоры поединков, рекорды и интервью бойцов, видео и фото, статистика и результаты турниров в актуальном виде на сайте «СЭ».

Ислам Махачев (слева) и&nbsp;Дастин Порье. UFC 302 Ислам Махачев — Дастин Порье, основная информация: дата и кард боев, прогнозы и где смотреть трансляцию
Жаилтон Алмейда
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