Молдавский боец тяжелого веса ММА Александр Романов проведет бой с бразильцем Жаилтоном Алмейдой на турнире UFC 302 2 июня. Их поединок в Ньюарке (США) на арене «Пруденшал-центр» начнется около 04.00 мск.

Прямая видеотрансляция боя предварительного карда UFC 302 Романов — Алмейда пройдет на канале «Матч Боец» и в онлайн-сервисе UFC Fight Pass. Она будет доступна по платной подписке.

У 33-летнего Романова в смешанных единоборствах — 17 побед и два поражения. Александр занимает 13-е место в рейтинге тяжеловесов UFC. На счету 32-летнего Алмейды в ММА — 20 побед и три поражения. Жаилтон — седьмой номер дивизиона UFC.

На сайте «СЭ» проходит текстовая онлайн-трансляция турнира UFC 302 с самыми интересными моментами поединков вечера ММА.

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