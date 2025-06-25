Александр Пантожа и Кай Кара Фрэнс встретятся на турнире UFC 317

Александр Пантожа и Кай Кара Фрэнс встретятся в титульном поединке на турнире UFC 317 в воскресенье, 29 июня. Турнир пройдет на «T-Mobile Арене» в Лас-Вегасе (США), начало главного карда — в 5.00 по московскому времени.

Пантожа одержал 29 побед, потерпел пять поражений в профессиональных ММА и является чемпионом лиги в наилегчайшем весе.

Кара Фрэнс одержал 25 побед и потерпел 11 поражений на профессиональном уровне, еще один бой признан несостоявшимся.

В прямом эфире бой покажут UFC Fight Pass, каналы «Матч ТВ» и «Матч! Боец», сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko».

Последние новости, расписание и результаты карда вы можете отслеживать в матч-центре ММА и ленте раздела UFC на нашем сайте.