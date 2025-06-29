Бокс/ММА
29 июня, 05:50

Александр Пантожа — Кай Кара Фрэнс: онлайн-трансляция боя UFC 317

Александр Пантожа проведет бой с Каем Кара-Фрэнсом на UFC 317
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

Чемпион наилегчайшего дивизиона бразилец Александр Пантожа и новозеландец Кай Кара-Фрэнс проводят титульный поединок на турнире UFC 317 в ночь на воскресенье, 29 июня. Бой является соглавным событием вечера в спортивном комплексе «Ти-Мобайл Арена» в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

ММА UFC: Пантожа — Кара-Франс

Ориентировочное время начала боя Пантожа vs Кара-Фрэнс — 6.30 мск (советуем подключиться к трансляции заранее).

Где смотреть бой Александр Пантожа — Кай Кара-Фрэнс на UFC 317

Бой между Пантожей и Кара-Фрэнсом, как и все поединки главного карда UFC 317, в прямом эфире показывают телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Боец», сайт matchtv.ru, официальное приложение UFC Fight Pass, а также онлайн-платформы «Okko» и «Кинопоиск» в ретрансляции эфира федерального канала.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий UFC 317. Следить за результатами боев можно в матч-центре ММА и ленте новостей UFC на нашем сайте.

Статистика перед боем Александр Пантожа — Кай Кара-Фрэнс на UFC 317

Александру Пантоже — 35 лет. Его рекорд в профессиональных ММА — 29 побед и пять поражений. Александр завоевал титул чемпиона 8 июля 2023 года в бою с мексиканцем Брэндоном Морено на UFC 290 раздельным решением судей. С того момента бразилец трижды успешно защитил его, победив Брэндона Ройвала на UFC 296 и Стива Эрцега на UFC 301 единогласным решением судей, а также Кая Асакуру на UFC 310 удушением сзади.

Каю Кара-Фрэнсу — 32 года. В профессиональной карьере Кай одержал 25 побед, потерпел 11 поражений и еще один бой признан несостоявшимся. Предыдущее появление Кара-Фрэнса в клетке — 17 августа 2024 года на турнире UFC 305. Тогда новозеландец техническим нокаутом победил австралийца Стива Эрцега.

Александр Пантожа
Кай Кара-Франс
UFC
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
