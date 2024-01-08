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Сегодня, 10:26

Александр Густафссон готов продолжить карьеру

Давид Хачатрян
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Полутяжеловес Александр Густафссон (18-8) подтвердил, что готов вернуться в октагон, если ему поступит интересное предложение.

«Сейчас я сфокусирован на себе, на том, чтобы прийти в форму. Я не особо много думают о боях. Мне нравится тренироваться, бороться и проводить легкие спарринги. Если мне сделают конкретное предложение, то тогда мы начнем это обсуждать. У меня контракт с UFC. Я в лиге с 2009 года, и я все еще в деле, у меня есть действующий контракт. Если я и буду драться, то только в UFC», — сказал шведский боец Frontkick Online.

36-летний Густафссон идет на серии из четырех поражений. В прошлом бою он проиграл Никите Крылову (30-9) нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 23 июля 2022-го на UFC Fight Night 208 в Лондоне, Великобритания

Александр Густафссон
ММА
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