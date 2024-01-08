Альберт Гуков пополнил ростер ACA в легком весе

Российский боец Альберт Гуков (11-1) подписал контракт с лигой ACA, где он будет выступать в рамках легкого веса. Об этом сообщает лига в соцсетях.

Гуков начал профессиональную карьеру в 2015 году, и с тех пор он выступал в таких лигах, как Plazza FC и ACA Young Eagles.

25-летний россиянин потерпел единственное поражение от Абдула-Малика Сайдулаева (10-2) в 2019-м раздельным решением судей. С тех пор Гуков идет на серии из четырех побед, большая часть из которых — единогласным решением судей.