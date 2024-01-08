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Сегодня, 10:48

Малыхин признался, что хотел бы полететь на бой Яна

Алина Савинова
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Российский боец Анатолий Малыхин поделился впечатлениями от подготовки Петра Яна к следующему бою.

«Очень хочу поехать с Петей, очень хочу. И я каждый день сейчас ему пишу, когда вижу, что он что-то выставляет. Глаза снова горящие, вот эта скорость его, вот этот заряд... Я сразу пишу: «Ну вот, братик, ты и вернулся! Давай, пора газ держать!» И он мне всегда с куражом отвечает тоже. У Пети огромный запас прочности! Когда я смотрю на его тренировки, на его скорость, на его заряд вот этот — он может одолеть любого! Единственное, он правильно сделал, на мой взгляд, — взял паузу и залечил все травмы», — приводит Sport24 слова Малыхина.

Ян проведет поединок 9 марта на турнире UFC 299 в Майами (США) против китайца Сун Ядуна.

Источник: https://sport24.ru/mma/news-610455-malykhin-priznalsya-v-zhelanii-poletet-na-boy-yana-u-nego-ogromnyy-zapas-prochnosti-on-mozhet-odolet-lyubogo
Анатолий Малыхин
Петр Ян
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