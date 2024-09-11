Представительница Киргизии Валентина Шевченко и мексиканка Алекса Грассо проведут поединок за титул в наилегчайшем весе на турнире UFC 306 в ночь на 15 сентября. Вечер ММА пройдет на арене «Сфера» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Основной кард стартует в 5.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира. Трансляцию турнира в полном объеме можно посмотреть на телеканале «Матч! Боец», основной кард будет доступен на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также следить за UFC 306 можно в официальном приложении UFC Fight Pass.

Ранее Грассо и Шевченко уже дважды встречались в октагоне. В сентябре 2023-го поединок соперниц завершился ничьей, в марте прошлого года удушением сзади победила мексиканка.

31-летняя Грассо имеет рекорд в ММА — 16-3-1. На счету 36-летней Шевченко рекорд — 23-4-1.

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