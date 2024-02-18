Иан Гарри победил Джеффа Нила на UFC 298

26-летний ирландский полусредневес Иан Гарри (14-0) одержал победу над 33-летним американцем Джеффом Нилом (15-6) раздельным решением судей (30-27, 28-29, 30-27).

Бой состоялся 17 февраля на UFC 298 в «Хонда-центре» в Анахайме, США.

Гарри провел в UFC семь боев, большинство из которых выиграл единогласным решением судей. Нил прошлый поединок проиграл казахстанцу Шавкату Рахмонову (18-0) сабмишном в третьем раунде. Бой состоялся 4 марта 2023-го на UFC 285 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.