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Сегодня, 11:24

Алекс Перейра отказался драться с Анкалаевым в Абу-Даби

Давид Хачатрян
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Действующий чемпион UFC в полутяжелом весе Алекс Перейра (10-2) заявил, что хочет драться там, где лучше ему.

«Я не хочу драться в конце года, я хочу драться раньше, так что, возможно, это говорит о том, что Анкалаев не будет готов. Я не знаю, почему он так сказал [бросил вызов на бой в Абу-Даби], этот парень сложный. Честно говоря, я должен посмотреть, как будет лучше мне. Если я должен драться там, я буду драться, но если это не та дата, которую я хочу, то я могу отказаться», — сказал Перейра в интервью MMA Fighting.

Перейра победил экс-чемпиона в полутяжелом весе Джамала Хилла (12-2) нокаутом в первом раунде. Бой, который состоялся 13 апреля, стал главным событием вечера UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.

Алекс Перейра
Магомед Анкалаев
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