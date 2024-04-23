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Сегодня, 08:30

Шон О'Мэлли: «Я хочу уложить Двалишвили коленом»

Давид Хачатрян
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Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли (17-1) отметил, что хочет провести бой с Мерабом Двалишвили (17-4) как можно скорее.

«Я пытаюсь провести бой как можно скорее, единственная проблема в том, что некоторые из ближайших номерных турниров проходят не в США, а я не собираюсь драться за ее пределами. Боже, я просто хочу уложить Мераба коленом. Бум!» — сказал О'Мэлли на своем YouTube-канале.

О'Мэлли победил Марлона Веру (23-9) единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-44). Бой состоялся 9 марта на UFC 299 в Kaseya Center в Майами, США.

Двалишвили победил Генри Сехудо (16-4) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). Бой состоялся 17 февраля на UFC 298 в «Хонда-центре» в Анахайме, США.

Мераб Двалишвили
Шон О`Мэлли
UFC
ММА
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