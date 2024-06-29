Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 07:00

Алекс Перейра — Иржи Прохазка: время начала и где смотреть бой UFC 303

Перейра проведет титульный бой против Прохазки на UFC 303 30 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Алекс Перейра.
Фото Global Look Press

Бразилец Алекс Перейра проведет титульный бой в полутяжелом весе против чешского бойца Иржи Прохазки на турнире UFC 303 в ночь с 29 на 30 июня. Вечер смешанных единоборств состоится на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе, штат Невада (США). Начало боя Перейра — Прохазка ожидается в 07.00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция UFC 303. В прямом эфире трансляцию турнира в полном объеме покажут на телеканале «Матч! Боец» и на на официальной платформе UFC Fight Pass по подписке. Основной кард можно бесплатно смотреть в эфире «Матч ТВ».

UFC: новости и обзоры поединков, рекорды и интервью бойцов, видео и фото, статистика и результаты турниров

Алекс Перейра
Иржи Прохазка
UFC
ММА
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Золотые серьги и черный корсет. Джорджина болеет за Криштиану на Евро
Александр Мостовой сделал прогнозы на матчи 1/8 финала Евро-2024
По факту гибели людей при пожаре в Балашихе возбудили уголовное дело
Торпедовский гигант в десятке, белорус – на пороге рекорда, а Демидова «потопили». Что ждать от драфта НХЛ-2024
Бриг «Россия» под алыми парусами вошел в акваторию Невы
Журналист Херш заявил о необходимости для Байдена покинуть пост президента
Популярное видео
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Ак Барс» вернул Яруллина, Морозов остается в «Спартаке»
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 7
Шипачев переезжает в Минск и кошмарные зарплаты судей
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михеева могут обменять, Кубок Гагарина в Зеленограде
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Шалунов заключил новый контракт с «Локомотивом»
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Перейра и Прозахка провели финальную дуэль взглядов перед боем на турнире UFC 303

Исмаилов: «Весогонка не позволила Алискерову бороться с Уиттакером»

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости