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Алекс Перейра — Иржи Прохазка: во сколько начало и кто покажет бой UFC 303

Бой Перейра — Прохазка пройдет 30 июня на турнире UFC 303
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Боец UFC Иржи Прохазка.
Иржи Прохазка.
Фото кадр видео YouTube-канала UFC Eurasia

Бразильский действующий чемпион UFC в полутяжелом весе Алекс Перейра подерется с чехом Иржи Прохазкой в главном бою турнира UFC 303 30 июня. Поединок пройдет в Лас-Вегасе (США) на территории «Ти-Мобайл Арены». Он начнется в 07.00 по московскому времени.

Бой UFC 303 Перейра — Прохазка в прямом эфире и бесплатно покажут на сайте matchtv.ru и на канале «Матч ТВ». Посмотреть поединок также можно будет по платной подписке в онлайн-сервисе UFC Fight Pass и на телеканале «Матч Боец». «СЭ» проведет текстовую трансляцию вечера смешанных единоборств в Лас-Вегасе.

36-летний Перейра одержал в ММА десять побед при двух поражениях. 31-летний Прохазка — бывший чемпион UFC в полутяжелом весе. У чешского бойца в смешанных единоборствах — 30 побед, четыре поражения и одна ничья.

12 ноября 2023 года в Нью-Йорке (США) на турнире UFC 295 Перейра нокаутировал во втором раунде Прохазку и завоевал титул в полутяжелом весе.

UFC: новости и обзоры поединков, статистика бойцов и интервью тренеров, календарь и расписание турниров в актуальном виде на сайте «СЭ».

Алекс Перейра
Иржи Прохазка
UFC
ММА
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UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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