Магомедов заявил, что хотел бы провести следующий бой с Холландом

Российский боец UFC Шарабутдин Магомедов по прозвищу Шара Буллет рассказал, с кем хотел бы провести следующий бой.

«Кевин Холланд. Прямо нацелен на него и готов взять его на абордаж в ближайшем будущем. Я встречался в офисе UFC с Хантером Кэмпбэллом и Дэйной Уайтом и просил их об этом бое. И они пообещали мне в ближайшее время его организовать. Я очень заряжен на большое имя. Холланд — зрелищный соперник, проводит зрелищные бои, работает на публику. И я готов зажечь искры в этом бою и дать фанатам то, что они ждут», — приводит слова Магомедова Sport24.

22 июня Шара Буллет в турнире UFC on ABC 6 в Саудовской Аравии победил бразильца Антонио Троколи нокаутом в третьем раунде. На счету россиянина 13 побед в 13 поединках в ММА.