Нурсултон Рузибоев: дата следующего боя в UFC и кто соперник

Нурсултон Рузибоев проведет поединок в среднем весе против Брайана Бэттла на UFC 319 17 августа

Узбекистанский боец Нурсултон Рузибоев проведет поединок в среднем весе против американца Брайана Баттла на UFC 319 в ночь с 16 на 17 августа. Вечер ММА пройдет в спортивном комплексе «Юнайтед-центр» в Чикаго (штат Иллинойс, США). Начало — в 1.00 по московскому времени. Основной кард ожидается в 5.00 мск.

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ММА UFC: Рузибоев — Батл

У 31-летнего Рузибоева в профессиональной карьере 36 побед, 9 поражений и 2 ничьи. Последний бой Нурсултон провел 17 мая 2025 года на UFC Fight Night 256. Тогда узбек победил Дастина Штольцфуса единогласным решением судей.

30-летний Баттл в ММА провел 19 боев, в которых одержал 16 побед и потерпел 2 поражения, еще 1 бой был без результата. В предыдущий раз выходил в октагон 7 декабря 2024-го на UFC 310. Тогда Брайан победил Рэнди Брауна раздельным решением судей.