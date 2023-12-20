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Альберт Дураев и Роберт Брикзек подерутся 10 февраля 2024-го на UFC Fight Night 236

Давид Хачатрян
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34-летний российский средневес Альберт Дураев (16-5) проведет следующий поединок против 33-летнего поляка Роберта Брикзека (17-5) 10 февраля 2024-го на UFC Fight Night 236 в UFC Apex в Лас-Вегасе, США.

Об этом сообщил инсайдер Марсел Дорф в соцсети X.

Дураев прошлый бой проиграл южнокорейскому бойцу Пак Чон-Ёну (17-5) сабмишном во втором раунде. Бой состоялся 15 июля на UFC on ESPN 49 в Лас-Вегасе, США.

Брикзек идет на серии из пяти побед. Однако его бой с Дураевым будет дебютным в UFC. На счету поляка 11 нокаутов, одна победа сабмишном и пять — решением судей.

Альберт Дураев
UFC
ММА
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