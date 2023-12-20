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Сегодня, 10:25

Шон Стрикленд признался, что у него посттравматическое стрессовое расстройство

Давид Хачатрян
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Действующий чемпион UFC в среднем весе Шон Стрикленд (28-5) рассказал, что пришел на подкаст Theo Von, а позже попросил ведущего не выпускать это интервью.

«Посттравматическое стрессовое расстройство может сделать сильного человека слабым, а слабого — сильным, — написал Стрикленд в соцсети X. — Годы и годы насилия просто меняют тебя как человека. Ненависть просто так не проходит. Печальная правда в том, что я один из миллионов, но я имею значение только потому, что у меня перед лицом камера. Большинство людей просто молча страдают и топят свои демоны в алкоголе или наркотиках. Тео, спасибо, что сказал, что ради меня удалишь видео. Я хотел, чтобы ты удалил, черт, до сих пор хочу. В конце концов... это жизнь...»

Стрикленд утверждал, что его отец был алкоголиком и наркоманом, который часто применял насилие к его матери и угрожал ей убийством.

Шон Стрикленд
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