ACA примет решение о лишении Магомедова чемпионского пояса вечером 7 декабря

Атлетическая комиссия ACA объявит о своем решении относительно лишения Муслима Магомедова титула чемпиона в полутяжелом весе вечером 7 декабря, сообщает MMA.Metaratings.ru.

Магомедов выбыл из Гран-при в связи с тем, что провалил взвешивание, показав на весах более пяти кг свыше лимита, перед боем против Адлана Ибрагимова, который должен был состояться 8 декабря на турнире ACA 167 в Уфе.

Магомедов последний поединок провел против Олега Оленичева в ноябре 2022 года в рамках турнира ACA 148. В этом противостоянии Муслим одержал победу техническим нокаутом в третьем раунде. На его счету 12 побед и ни одного поражения. В активе Ибрагимова семь побед и два поражения.