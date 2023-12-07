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Сегодня, 11:56

ACA примет решение о лишении Магомедова чемпионского пояса вечером 7 декабря

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Атлетическая комиссия ACA объявит о своем решении относительно лишения Муслима Магомедова титула чемпиона в полутяжелом весе вечером 7 декабря, сообщает MMA.Metaratings.ru.

Магомедов выбыл из Гран-при в связи с тем, что провалил взвешивание, показав на весах более пяти кг свыше лимита, перед боем против Адлана Ибрагимова, который должен был состояться 8 декабря на турнире ACA 167 в Уфе.

Магомедов последний поединок провел против Олега Оленичева в ноябре 2022 года в рамках турнира ACA 148. В этом противостоянии Муслим одержал победу техническим нокаутом в третьем раунде. На его счету 12 побед и ни одного поражения. В активе Ибрагимова семь побед и два поражения.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/aca-primet-reshenie-o-lishenii-magomedova-chempionskogo-poyasa-segodnya-vecherom-312806/
Муслим Магомедов
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