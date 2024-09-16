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Абдель-Азиз: «Я разговаривал с UFC, Умар — следующий претендент на титул»

Давид Хачатрян
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Известный MMA-менеджер и основатель компании Dominance MMA Management Али Абдель-Азиз заявил, что второй номер рейтинга UFC в легчайшем весе Умар Нурмагомедов (18-0) следующим подерется против чемпиона в легчайшем весе Мераба Двалишвили (18-4).

«Я разговаривал с UFC, Умар — следующий претендент на титул. Мои поздравления Мерабу, никто не заслуживает этого больше, чем он», — написал Абдель-Азиз в соцсети X.

Двалишвили победил Шона О'Мэлли (18-2) единогласным решением судей (49-46, 48-47, 48-47) и стал новым чемпионом UFC в легчайшем весе. Бой состоялся 15 сентября на Noche UFC в «Сфере» в Парадайсе, США.

Али Абдель-Азиз
Умар Нурмагомедов
UFC
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