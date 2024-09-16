Двалишвили: «Я хочу увидеть бой Умара против Яна»

Чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили (18-4) считает, что второй номер рейтинга в легчайшем весе Умар Нурмагомедов (18-0) должен драться с экс-чемпионом в легчайшем весе Петром Яном (17-5) за звание главного претендента.

«Я хочу бороться за звание лучшего из лучших. Я думаю, что Дейвесон Фигередо, бывший чемпион, будет пятым в моем списке. Он более опасен, обладает нокаутирующей силой, хорошим джиу-джитсу, отправляет соперников спать. И он после трех побед подряд. Поэтому этот бой волнует меня, мотивирует, заставляет упорно работать.

Умар? Да, он хорош, но я говорю вам, ребята, из топ-15 он выиграл только один бой, и это был Кори Сэндхаген, и мы все видели, что Алджо сделал против Кори Сэндхагена. С кем бы я хотел увидеть бой Умара? Возможно, с Петром Яном», — сказал Двалишвили на пресс-конференции.

Двалишвили победил Шона О'Мэлли (18-2) единогласным решением судей (49-46, 48-47, 48-47) и стал новым чемпионом UFC в легчайшем весе. Бой состоялся 15 сентября на Noche UFC в «Сфере» в Парадайсе, США.