«Анкалаев стал заложником несовершенной системы подсчета очков в ММА». Вице-президент АСА — про скандальное судейство в UFC

Один из самых спорных боев 2022 года в UFC.

Магомед Анкалаев не взял пятый в истории России пояс UFC из-за спорного судейства. Бой россиянина за вакантный пояс в полутяжелом дивизионе против Яна Блаховича закончился ничьей, что потрясло не только самого Анкалаева, но и многих любителей ММА. Вице-президент АСА Асланбек Бадаев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Ильей Андреевым дал развернутое мнение о работе судей.

— Знаешь, когда закончился поединок между Анкалаевым и Блаховичем, такое ощущение вселенской несправедливости было и такое искреннее возмущение, — сказал Бадаев. — Можно сказать, даже шок был. Но я достаточно часто встречался с такими неоднозначными решениями. Я себе дал установку, потому что не раз обжигался на этом: пока не пересмотрю бой, не делать каких-то жестких, категоричных заявлений. И просто эти не самые приятные чувства проглотить, оставить в себе. Я немного успокоился, почитал комментарии, посмотрел по раундам, кто кому отдал, посмотрел статистику. По раундам статистику по ударам я нигде не нашел, но сам попытался посчитать.

Успокоившись и пересмотрев этот бой, я однозначно могу сказать, что Анкалаев выиграл этот поединок. Выиграл его в лучшем случае для Блаховича 3-2 по раундам. Можно отдать Блаховичу второй раунд, который он однозначно выиграл, это очевидно. И первый раунд, который был пристрелочным, бойцы только входили в этот поединок, где-то осторожничали, Магомед еще не включился. И даже в этом раунде 19-15 статистика [по ударам в пользу Анкалаева]. Даже в этом компоненте он был лучше.

Борьбы не было, клинча вообще не было, работы первым номером однозначно не было. Давайте такой равный [раунд] отдадим Блаховичу, хотя он бил преимущественно лоу-киками, где-то в корпус. Анкалаев в голову чаще пробивал, хотя и пропустил пару-тройку ударов. И корпус отбивал. Второй раунд Блахович выиграл, но третий, четвертый, пятый — даже самым явным хейтерам, наверное, будет понятно, что эти раунды Блаховичу отдать никак нельзя. Даже пусть последний 10-8 не отдадим Анкалаеву, все равно в лучшем для Блаховича это 47-48. Пояс должен был быть у Анкалаева, очень жаль.

Сама система подсчета очков в ММА далека от совершенства. Эта десятибалльная система более-менее подходит для бокса, для кикбоксинга, то есть для тех видов, где поединки проходят в одной плоскости, где бойцы стоят на ногах и дерутся. А здесь, когда у тебя поединок проходит в стойке, в партере, как считать? И вообще, на чаше весов что у тебя будет превалировать — три минуты в стойке или две минуты в партере? И как эту активность считать, определять?

Ты можешь забрать минимально одни раунды, но более явно отдать другие. Кто-то поставит 10-8, а кто-то не поставит. А по ощущениям ты видишь, что вроде равный поединок в каких-то раундах. Но потом человек включается, проводит тейкдауны, добивания, то есть он сделал больше [в итоге для победы]. Мне кажется, в данном поединке мы стали заложниками несовершенной системы подсчета очков в ММА. Но даже с учетом всех этих моментов, мне кажется, довольно явно, что Анкалаев выиграл третий, четвертый и пятый раунды. А пятый, скорее всего, 10-8. В принципе, двое судей такой счет и поставили.

— А почему ты настолько уверен, что он выиграл третий раунд?

— Перед тем как мы созвонились, я его пересмотрел. В самом начале раунда Блахович попал неплохо в голову двумя ударами. Затем Анкалаев начал его прессинговать, постоянно набрасывал удары. Правой очень хороший удар был: голова Блаховича отлетела буквально сантиметров на 30-40 назад. Это очень серьезный, акцентированный панч был. После этого Анкалаев набрасывал удары где-то в блок, где-то через защиту, давил, поднял темп, постоянно напирал на соперника.

Магомед Анкалаев и Ян Блахович. Фото USA Today Sports

И когда раунд перешел к экватору, Блахович два хороших лоу-кика нанес. Анкалаев схватился за ногу, и был такой момент, что действительно визуальный ущерб Блахович нанес ему. Но после этого Анкалаев собрался, пришел в себя, снова начал набрасывать удары, прессинговать и под конец раунда провел тейкдаун. То есть два попадания в начале раунда и два лоу-кика в середине не могут перечеркнуть всю работу, которую проделал Анкалаев. Даже чисто математически это не может перевесить то, что сделал Анкалаев. А если мы берем чистую статистику по попаданиям, она довольно очевидная и разгромная в пользу Анкалаева.

Блахович в начале хорошо попал дважды, акцентированно, и потом в середине раунда очень жесткие лоу-кики донес. Это изменило положение тела, заставило Анкалаева попятиться, даже присесть, и кто-то может сказать, что Анкалаев давил, набрасывал, попадал, но самый явный момент в этом раунде был у Блаховича, отдайте ему раунд. Кто-то, как я это вижу, скажет: «Ну, не могут один-два эпизода превалировать над той работой, которую четыре с половиной минуты проделал Анкалаев». Иначе смысл? Тогда давайте четыре минуты будем просто двигаться, принимать на себя удары, а потом взрываться.