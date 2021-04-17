«Вадя, он сейчас другим человеком станет!» Лучшие подсказки Федора в бою Немкова с Дэвисом
Чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков провел первую успешную защиту титула, переработав в реванше Фила Дэвиса единогласным решением. Для россиянина победа стала шестой подряд в организации — это вторая по длине победная серия бойцов из России за всю историю Bellator:
Александр Шлеменко — 8 побед подряд;
Вадим Немков — 6;
Анатолий Токов — 5;
Валентин Молдавский — 5;
Андрей Корешков — 5;
Виталий Минаков — 5;
Магомедрасул Хасбулаев — 5.
Отметим и Фила Дэвиса — один из самых живучих, вязких и неудобных бойцов в истории смешанных единоборств снова не проиграл досрочно. Только вообразите: американец прошел 25 поединков подряд в двух элитных организациях UFC и Bellator и ни разу не был удосрочен (29 боев без досрочного поражения всего в ММА). Дэвис в общей сложности дрался 170 минут против пикового и очень страшного Энтони Джонсона, Александра Густафссона, Лиото Мачиды (дважды), Райана Бейдера (дважды), Вадима Немкова (дважды) и Гловера Тейшейры! Никому из них он не дал себя финишировать.
Немков, как и обещал, держал бой на дистанции, расстреливая соперника фирменными прямыми ударами, почти не лез в борьбу (только в концовках раундов, когда нужно было убедить судей, что забрал их), много двигался. Своего бойца активно и методично на протяжении всего поединка из угла подкреплял емкими и очень живыми подсказками Федор Емельяненко. Главные идеи тренера: не замахиваться при панчах, сдваиваться-страиваться при комбинациях и доставать, доводить удары далеко, тормозить наступление ударом левой, заканчивать комбинации лоу-киком, отвечать на все выпады соперника.
Ниже — расшифровка всех самых интересных и ярких подсказок Федора.
Первый раунд
«Как на лапах работаем! Доставай-доставай, туда далеко, с подшагом!»
«Не надо боковые делать! На прямых работай».
«Левой тормози его, когда идет».
«Тройки, тройки!»
«Достанешь его там, он пятится назад».
«Не замахивайся!»
«Дергай и вычисляй его, главное — без замаха».
«Доставай-доставай, сдваивай, страивай!»
Второй раунд
«Не надо этого делать, это видно издалека» (левый хай-кик с дальней дистанции).
«Вадик, руку надо кидать далеко!»
«Добавляй ножкой в конце, лоу».
«Правый прямо! Сядет-сядет! Нет, без замаха! На скорости туда, куда он головой пошел, с подшагом».
«Внимательно от прохода в ноги».
«Не давай ему отвечать, встреть левой».
«Расслабься, Вадя, сейчас он станет другим человеком, в два раза медленнее» (Дэвис у сетки энергозатратно пытается закончить тейкдаун).
«Силы рассчитывай внимательно».
«Добавляй лоу, Вадя, он видит твою правую».
«Он тебе отвечает, а ты должен ему отвечать! Каждый раз ему отвечай!»
Третий раунд
«Левой все время останавливай его!»
«С боковых не начинай, начинай с прямого, но без замаха!»
«Лоу почаще ему сажай».
«Вадя, он встал, но он все время огрызается у тебя».
«Вадя, сливаешь концовку, попробуй перевести».
Четвертый и пятый раунды
«Дистанция, дистанция, издалека достанешь его. Левой, правой, когда он закрывается — прямо левый боковой туда».
«Перестаиваешь, перестаиваешь».
«Он отворачивается, вообще, тогда левый боковой либо правый лоу-кик!»
«Левой-правой постоянно сталкивай его, когда он атаку готовит, левым прямым сталкивай. И дорабатывай, лоу-киком заканчивай».
«Двигайся, он за тобой не будет успевать, уходи с его дистанции» (5 раунд).
Помимо защиты титула сегодняшний успех открывает Немкову путь в полуфинал «Гран-при», где он встретится с победителем пары Энтони Джонсон — Йоэль Ромеро (этот бой пройдет в ночь на 8 мая).
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