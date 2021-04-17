«Вадя, он сейчас другим человеком станет!» Лучшие подсказки Федора в бою Немкова с Дэвисом

Инструктаж от Последнего Императора.

Чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков провел первую успешную защиту титула, переработав в реванше Фила Дэвиса единогласным решением. Для россиянина победа стала шестой подряд в организации — это вторая по длине победная серия бойцов из России за всю историю Bellator:

Александр Шлеменко — 8 побед подряд;

Вадим Немков — 6;

Анатолий Токов — 5;

Валентин Молдавский — 5;

Андрей Корешков — 5;

Виталий Минаков — 5;

Магомедрасул Хасбулаев — 5.

Отметим и Фила Дэвиса — один из самых живучих, вязких и неудобных бойцов в истории смешанных единоборств снова не проиграл досрочно. Только вообразите: американец прошел 25 поединков подряд в двух элитных организациях UFC и Bellator и ни разу не был удосрочен (29 боев без досрочного поражения всего в ММА). Дэвис в общей сложности дрался 170 минут против пикового и очень страшного Энтони Джонсона, Александра Густафссона, Лиото Мачиды (дважды), Райана Бейдера (дважды), Вадима Немкова (дважды) и Гловера Тейшейры! Никому из них он не дал себя финишировать.

Немков, как и обещал, держал бой на дистанции, расстреливая соперника фирменными прямыми ударами, почти не лез в борьбу (только в концовках раундов, когда нужно было убедить судей, что забрал их), много двигался. Своего бойца активно и методично на протяжении всего поединка из угла подкреплял емкими и очень живыми подсказками Федор Емельяненко. Главные идеи тренера: не замахиваться при панчах, сдваиваться-страиваться при комбинациях и доставать, доводить удары далеко, тормозить наступление ударом левой, заканчивать комбинации лоу-киком, отвечать на все выпады соперника.

Ниже — расшифровка всех самых интересных и ярких подсказок Федора.

Первый раунд

«Как на лапах работаем! Доставай-доставай, туда далеко, с подшагом!»

«Не надо боковые делать! На прямых работай».

«Левой тормози его, когда идет».

«Тройки, тройки!»

«Достанешь его там, он пятится назад».

«Не замахивайся!»

«Дергай и вычисляй его, главное — без замаха».

«Доставай-доставай, сдваивай, страивай!»

Второй раунд

«Не надо этого делать, это видно издалека» (левый хай-кик с дальней дистанции).

«Вадик, руку надо кидать далеко!»

«Добавляй ножкой в конце, лоу».

«Правый прямо! Сядет-сядет! Нет, без замаха! На скорости туда, куда он головой пошел, с подшагом».

«Внимательно от прохода в ноги».

«Не давай ему отвечать, встреть левой».

«Расслабься, Вадя, сейчас он станет другим человеком, в два раза медленнее» (Дэвис у сетки энергозатратно пытается закончить тейкдаун).

«Силы рассчитывай внимательно».

«Добавляй лоу, Вадя, он видит твою правую».

«Он тебе отвечает, а ты должен ему отвечать! Каждый раз ему отвечай!»

Третий раунд

«Левой все время останавливай его!»

«С боковых не начинай, начинай с прямого, но без замаха!»

«Лоу почаще ему сажай».

«Вадя, он встал, но он все время огрызается у тебя».

«Вадя, сливаешь концовку, попробуй перевести».

Четвертый и пятый раунды

«Дистанция, дистанция, издалека достанешь его. Левой, правой, когда он закрывается — прямо левый боковой туда».

«Перестаиваешь, перестаиваешь».

«Он отворачивается, вообще, тогда левый боковой либо правый лоу-кик!»

«Левой-правой постоянно сталкивай его, когда он атаку готовит, левым прямым сталкивай. И дорабатывай, лоу-киком заканчивай».

«Двигайся, он за тобой не будет успевать, уходи с его дистанции» (5 раунд).

Помимо защиты титула сегодняшний успех открывает Немкову путь в полуфинал «Гран-при», где он встретится с победителем пары Энтони Джонсон — Йоэль Ромеро (этот бой пройдет в ночь на 8 мая).