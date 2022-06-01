Легендарный боец шокировал статистикой: «Минимум 450 побед, 0 поражений»

Риксон Грейси уверяет: он непобедим.

63-летний Риксон Грейси — легенда бразильского джиу-джитсу и вале-тудо. Уроженец Рио-де-Жанейро, он происходит из легендарной семьи Грейси. Вместе с братьями Ройсом, Роллером и Рорионом Грейси и своим отцом Эли Риксоном Грейси выиграл бесчисленное количество турниров. В статистические базы Sherdog и Tapology внесены 11 боев Риксона (11 побед) — включая две победы над Реем Зулу в 80-х (Зулу — легенда вале-тудо и отец бойца ММА Зулузиньо), выигрыш двух турниров-восьмерок Vale Tudo Japan 1994 и 1995, две победы в Pride над Нобухико Такадой. По словам Грейси, это лишь верхушка айсберга, а на самом деле у него больше 450 побед в боях по самым разным правилам — и ни одного поражения.

«В конце каждого из шестичасовых семинаров, которые я проводил в то время, — а их тогда было по 100, 50, 40, 30, 20 — я всех ловил на болевой или удушающий прием, — рассказал Риксон на подкасте Trocaсao Franca. — Я побеждал каждого, кто выходил против меня. И на каждом турнире, в которых я участвовал после 18 лет, я заставлял сдаваться всех вне зависимости от весовой категории. Я никогда не проигрывал.

Также я никогда не проигрывал на турнирах по самбо в Бразилии и в Соединенных Штатах. Уличные бои с действительно крутыми парнями, профессионалами, уличные бои с серферами, бои с парнями из лута ливре, турниры по джиу-джитсу, семинары, что бы ни было — каждый раз, когда я сталкивался с противником, он сдавался. Я никогда не выигрывал по очкам. Если считать очень поверхностно, то я провел по меньшей мере 450 победных боев.

Мой рекорд как минимум состоит из 450 побед и нуля поражений. Вы можете удвоить это число, и никто не сможет это опровергнуть. Если вы это видели, значит, вы это видели. К сожалению, тогда не было YouTube, который мог бы многое рассказать о тех боях".

Однажды Риксон победил Чака Норриса, когда актер приехал в Рио-де-Жанейро. На YouTube даже есть видео того поединка. «Он [Грейси] буквально играл со мной. Это был хороший урок», — вспоминал позже Чак.

Риксон подчеркивает: его рекорд 11-0 в ММА выглядит неуважительно по отношению к другим заслуженным ветеранам единоборств, поскольку туда не занесены бои с легендами вале-тудо — например, с мастером лута-либре Уго Дуарте. По словам Грейси, они с Дуарте провели две схватки в Рио-де-Жанейро, но обе не отображены в их статистике — ни в Sherdog, ни в Tapology, ни в Википедии, ни где-либо еще.

«Я не могу оставить без внимания два боя, которые у меня были, например, с Уго Дуарте — с великим бойцом, с которым я дрался один раз на пляже, а другой раз в зале, — сказал Грейси. — А что касается точного числа моих боев, то на бумаге, я думаю, меня устроило бы как минимум 450. Тем не менее вы можете сказать, что я провел 1000 боев — вместе со схватками, никаких проблем».

Сейчас Грейси тренирует в Калифорнии и не рассматривает возможность возвращения в клетку, на ринг или на маты из-за хронических травм позвоночника и нижней части спины. Последний бой он провел 26 мая 2000 года — против Масакацу Фунаки на турнире C2K: Colosseum в Японии, победив удушающим приемом. Впрочем, был вариант с боем против Кадзуси Сакурабой, известным по прозвищу Охотник за Грейси. С 1999 по 2000 год, за 13 месяцев, Сакураба победил в Pride Ройлера Грейси (кимура), Ройса Грейси (остановка врачом), Ренцо Грейси (кимура) и Райана Грейси (единогласное решение судей).

«Единственным моим боем, который должен был состояться, но так и не состоялся, был бой с Сакурабой, — отметил Грейси. — Он был в отличной форме, а я только что выиграл на турнире «Колизей». Японское телевидение сделало многомиллионное предложение. Сакураба был на пике, он был убийцей клана Грейси, а я только что победил Фунаки. Этот бой стал бы эпическим. Но, к сожалению, через месяц после начала переговоров моего сына не стало. Все пошло наперекосяк, бои перестали быть для меня приоритетом. Поэтому я решил отменить бой. А потом Сакураба проиграл Вандерлею Силве (в 2001 году японец потерпел два поражения от бразильца. - Прим. «СЭ»), и наш бой начал терять смысл. А когда я пришел в себя после трагедии, они не захотели платить мне и трети от того, что хотели заплатить изначально».