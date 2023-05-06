Бойца с синдромом Дауна не пускали в клетку. Он добился права выступать и победил соперника с параличом

Даже инвалидность не остановила Гаррета Хоулва от занятий единоборствами.

В ночь на 7 мая в Ньюарке, штат Нью-Джерси, состоится турнир UFC 288, в главном событии которого Алджамейн Стерлинг проведет защиту пояса в легчайшем дивизионе против Генри Сехудо. В прелимах состоится поединок между полутяжами Кеннеди Нзечукву и Девином Кларком. Последний в пяти прошлых поединках проиграл трижды, зато находит время на благие дела. Кларк давно помогает людям с синдромом Дауна, одним из которых оказался боец Гаррет Хоулв.

Гаррет родился в семье финансиста и ювелира. Новорожденный выглядел вполне здоровым — он весил 3,8 кг при росте в 49,5 см. Однако уже на следующее утро врач сказал паре, что у ребенка редкая аномалия. Гаррет был средним из трех детей: через несколько лет после его появления пара решилась на еще одного, чтобы в будущем весь груз ответственности за Гаррета лежал не только на старшем.

Гаррет Хоулв. Фото Соцсети

В старших классах Гаррет впал в глубокое отрицание собственной инвалидности. Он не вел себя вызывающе в школе, но дома называл детей с ограниченными возможностями «отсталыми». «Мне неприятно это говорить, но он был почти как фанатик. У него действительно было чувство превосходства, и он просто не хотел иметь с ними ничего общего», — вспоминала мать Гаррета Сьюзан в интервью Miami New Times.

Вскоре Гаррет начал настаивать, чтобы люди называли его по прозвищу G-Money, которое он придумал себе сам. В 18 лет парень устроился на работу в магазин Publix, располагавшийся недалеко от дома. Каждый месяц в день получения зарплаты Гаррет вычеркивал свое имя в чеке, а вместо него писал никнейм, что создавало проблемы в банке.

«Я усадил его и сказал, что так больше не может продолжаться. А он заявил: «Это не мое имя». И я ответил: «Это имя мы с твоей матерью дали тебе. А он сказал: «У Гаррета Хоулва синдром Дауна, и я не хочу быть Гарретом Хоулвом». Это действительно поразило меня. Я знал, что он отрицал это, но я никогда не осознавал, насколько все плохо», — рассказывал отец Гаррета Митч.

Гаррет Хоулв. Фото Соцсети

Примерно полтора года спустя, в 2010 году, семья смотрела по телевизору турнир UFC, когда Митч спросил, не хочет ли кто-нибудь из его сыновей попробовать себя в ММА. Он сам был боксером, но не ожидал положительного ответа. Гаррету идея понравилась — уже через несколько недель он пришел в зал American Top Team во Флориде. «Я подумал: «Черт, как мне обучать кого-то с синдромом Дауна?», — говорил тренер зала Родриго Рамос.

Тренировки Гаррета проходили так же, как и у любого новичка, просто его путь был немного длиннее. Он изучил основные приемы борьбы, поставил технику ударов, а затем наработал комбинации. Также он изменил диету и нарастил мышечную массу. Рамос подбирал Гаррету людей того же уровня навыков. «Мы вообще не нянчились с ним. После первого дня я не видел в нем парня с синдромом Дауна», — вспоминал тренер.

Гаррет Хоулв. Фото Соцсети

Гаррет начал заниматься единоборствами в 18 лет, а в 2014-м ему пришлось бороться за право выходить в клетку после того, как Боксерская комиссия штата Флорида отменила его любительский поединок против Дэвида Стеффана, бойца с церебральным параличом, ограничивающим движения левых ноги и руки.

Отец Гаррета, Митч Хоулв, сказал, что комиссия продемонстрировала невежество, а бой получился бы честным, так как в любительских боях предусмотрена защитная экипировка. «Он не пытается сразиться с Жоржем Сен-Пьером. По крайней мере, пока. Я бы хотел», — говорил Митч в интервью Today.com.

До запрета комиссии Хоулв провел трехраундовый выставочный поединок против Майка Уилсона, бойца без аномальных проблем со здоровьем. Встреча началась с размашистого удара от Уилсона в голову Хоулва. Гаррет был потрясен, но остался на ногах и довел бой до решения. В конце рефери поднял руку обоим участникам поединка. Такой исход был оговорен заранее регламентом выставочного боя, хотя в этом поединке победу можно было бы отдать и Хоулву.

Отец бойца в ответ на критику в свой адрес говорит, что скептики просто никогда не встречались с его сыном: «Если бы они были на моем месте и поступили иначе, им пришлось бы иметь дело с последствиями». Национальное общество людей с синдромом Дауна тоже поддержало Хоулва, опубликовав заявление, в котором говорилось, что организация поддерживает Гаррета в его праве участвовать в поединках по ММА. Кроме того, более 120 тысяч человек подписали петицию на сайте Change.org. В числе тех, кто выступил против Боксерской комиссии Флориды, был уже покойный Стефан Боннар, который призывал подписчиков в соцсетях присоединиться к поддержке Хоулва.

Гаррет даже нанял адвокатов и подал в суд на комиссию, заявив о дискриминации. В этом, а также в тренировках, ему помогал Девин Кларк. Благодаря петиции и судебным разбирательствам Боксерской комиссии все же пришлось разрешить Хоулву драться в клетке. Гаррет проиграл Дэвиду Стеффану решением судей, но Стеффан — не просто такой же энтузиаст, как Хоулв. Он бывший участник Специальной Олимпиады и Паралимпийских игр. Дэвид узнал о Хоулве из репортажа ESPN, в котором Гаррет тренировался в зале American Top Team. История Хоулва вдохновила Стеффана, он связался с бойцом и предложил ему провести бой.

Гаррет набрал вес, чтобы конкурировать со Стеффаном, который выступал в кикбоксинге в категории до 70,3 кг. Бой прошел три трехминутных раунда в промежуточном весе 63,5 кг, по правилам, запрещающим удары лежащего соперника по голове. После первого поединка Хоулв и Стеффан побились еще дважды, и оба раза победил Гаррет. В третьем бою ему хватило всего 71 секунды, чтобы поймать оппонента на «гильотину».

Несмотря на вдохновляющий путь, Гаррета поддерживали только ближайшие родственники. Другие в лучшем случае промолчали. «Я расстроен тем, что они вообще его не поддерживают. Я отправлял им фотографии, я отправлял им видео, но даже не получил ответа по электронной почте. Мой зять фактически сказал мне в лицо, что я был плохим отцом, потому что позволил моему ребенку этим заниматься», — говорил Митч Хоулв.

Последний бой Гаррет провел в 2017 году, сейчас он продолжает тренироваться в American Top Team, но, похоже, больше не планирует выступать. Главную задачу в спорте Хоулв уже выполнил: его история поспособствовала созданию фонда Garrett's Fight Foundation, который помогает адаптивным спортсменам.