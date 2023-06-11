Оливейра нокаутировал Дариуша в первом раунде! Бразилец получит реванш с Махачевым?

Ислам уже отреагировал на желание Чарльза вернуть пояс.

В ночь на 11 июня в Ванкувере, Канада, проходит турнир UFC 289, в главном событии которого Аманда Нуньес встречается с Ирен Алданой в поединке за пояс легчайшем весе. А в со-главном бою определился следующий соперник Ислама Махачева: Чарльз Оливейра сразился с Бенеилом Дариушом.

Бывший чемпион UFC потерял пояс в октябре 2022 года, когда встретился с Исламом и попался на удушение ручным треугольником во втором раунде. Перед боем с Махачевым Оливейра шел на серии из целых 11 побед подряд, а среди поверженных соперников были Джастин Гэтжи, Дастин Порье, Майкл Чендлер и Тони Фергюсон.

Победная серия Бенеила Дариуша тоже впечатляет. Боец, который выступает под флагом Ассирии, выиграл восемь последних поединков, но все никак не может выйти на титульный бой. Дариуш побеждал таких топов, как Матеуш Гамрот и тот же Эль Кукуй.

Интересно, что оба бойца входят в топ-5 лучших победных серий в истории UFC. Первое и второе место делят Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон (по 12), третье и четвертое разделили Ислам Махачев и как раз Чарльз Оливейра (по 11), а пятую строчку разделили Дариуш, Грэй Мэйнард и Дональд Серроне (по 8).

Бой начался с обмена хай-киками, и выглядело это опасно с обеих сторон. Затем соперники сцепились в клинче у сетки, и Бенеил перевел бой на канвас, оказавшись в гарде, откуда жестко бил Чарльза в голову. Оливейра на какое-то время выкрутился и попробовал скрутить Дариушу пятку, но ассириец не позволил закончить прием и продолжил навязывать свою игру. Примерно за полторы минуты до конца бойцы вернулись в стойку, откуда Чарльз еще раз попал мощным лоу-киком и отправил Дариуша в нокдаун. После этого Оливейре оставалось просто добить Бенеила — судья быстро остановил поединок.

Бой закончился на отметке 4:10 первого раунда. После поединка Чарльз заговорил на английском! Он поблагодарил публику за поддержку, но затем перешел на португальский язык. Естественно, Оливейра хочет взять реванш у Ислама Махачева, но вызовов россиянину он не бросал. Ислам быстро отреагировал на результат боя в твиттере: он поздравил бразильца, но отметил, что в этой игре есть уровни. Неизвестно, дадут ли Оливейре шанс вернуть пояс — возможность побиться с Исламом могут предоставить победителю поединка между Дастином Порье и Джастином Гэтжи.