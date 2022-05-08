«Я был мальчиком среди львов, теперь я лев среди львов». Чарльз Оливейра — слова после боя

Послематчевая пресс-конференция.

Чарльз Оливейра снова продолжает творить историю со знаком плюс, а не со знаком минус, как в пятницу. Позавчера он стал первым чемпионом за 29 лет в UFC, кто потерял пояс на взвешивании, но сегодня снова разбомбил соперника в остросюжетной манере, снова обновив несколько исторических рекордов.

Теперь у него 21 победа в UFC, и это в 32 года! На две победы больше только у ультраветеранов — Орловского, Миллера и Серроне. Почти нет сомнений, что бразилец обежит их в ближайших боях, и с учетом его возраста это будет грандиозным свершением. Чарльз также увеличил отрыв по победам сабмишенами — теперь у него их 16 — уже на пять больше, чем у Демьена Майи. Ушел вперед и по общему количеству финишей — 19, у идущего следом Серроне 16.

Удивительно, что все эти исторические цифры Оливейра набивает с такой зрелищной и суператакующей манерой боя. Уже третий титульник подряд он восстает из нокдаунов и побеждает. Никакого велосипеда, никакой глухой защиты, отступления или затяжных скучных отрезков боя. Мы наблюдаем, возможно, самого яркого доминирующего чемпиона в истории UFC.

Пресс-конференции Оливейры не такие яркие, хотя тут, безусловно, влияет фактор перевода с португальского на английский. Поговаривают, что на бразильском португальском Чарльз уже сгенерировал много фраз-мемов, которые хорошо разошлись по Бразилии, но они почти непереводимы на другой язык.

После победы над Гэтжи бразилец снова подчеркнул свою ментальную трансформацию, рассказал, когда готов вернуться, допустил бой с Макгрегором и объяснил, почему не видел нокаут в бою Тони Фергюсона и Майкла Чендлера. И самое главное — вся пресс-конференция шла под фразу-рефрен «У чемпиона есть имя — Чарльз Оливейра». Ее бразилец повторил раз 10.

Чарльз Оливейра. Фото USA Today Sports

О ситуации на взвешивании и лишении пояса

«Я знаю, и моя команда знает, что мы сделали вес в пятницу, и поэтому я выходил в октагон с мыслью, что я защищаю мой пояс. Все знают, что имя чемпиона — Чарльз Оливейра. Мог ли я побрить голову, чтобы скинуть лишние граммы? Я и моя команда и так были уверены, что мы сделали все, чтобы попасть в вес. Что-то было не то с весами, но... жизнь продолжается. Пояса сейчас рядом со мной нет, но он есть у меня дома».

О характере боя

«Я знал, что бой таким и будет, потому что он идет вперед, и я всегда иду вперед как танк. Знал, что пропущу удары, знал, что доведу удары. И все упрется в то, кто хочет этого больше. Кто хочет победить больше. Я благословлен, я сфокусирован, поэтому знал, что имя чемпиона не поменяется. Я проблема для всего этого дивизиона. Имя чемпиона — Чарльз Оливейра, я буду драться не за выигрыш пояса в следующем бою, я буду защищать его.

Чарльз Оливейра. Фото USA Today Sports

Я счастлив, что вся работа, проделанная мной и тренерами, окупилась. Мы много работаем над сабмишенами, и я счастлив, что мое наследие в победах сабмишенами продолжает увеличиваться. Все это доказывает, что у чемпиона есть имя — Чарльз Оливейра.

Слова Гэтжи до боя, что я ломаюсь ментально? Мне кажется, мы не должны обращать внимание на то, что говорят люди. Я под защитой Бога, под защитой моей команды, от слов кого-то ничего не изменится. Я здесь, чтобы делать историю, увеличивать мое наследие".

О том, когда готов вернуться, и бое с Макгрегором

«Конор Макгрегор будет хорошим вариантом. Будет хороший гонорар, у меня есть дочь, которую мне нужно обеспечивать. Когда я был седьмым номером рейтинга, как сейчас помню, вызывал всех этих ребят, но они игнорировали меня. Пусть матчмейкеры делают свою работу. Я хочу подраться в декабре в Бразилии. Имя чемпиона — Чарльз Оливейра, всем будет тяжело со мной».

Чарльз Оливейра победил Джастина Гэтжи. Фото USA Today Sports

О наследии

«Я мечтатель, с самого детства я был тем, кто мечтал. Моя мама говорила мне: «Не мечтай об обычной машине, мечтай о феррари». Я был мальчиком среди львов, теперь я лев среди львов. И я **** жесткий лев. Меня будет тяжело убить. И цель — оставаться львом среди львов. Я один из величайших легковесов в истории, я творю историю и продолжу творить ее».