Тони вдохновляет комментатора UFC Джона Аника. Он хранит рубашку с кровью из его боя

Заряд мотивации на каждый день.

Джон Аник в последние пару лет успешно освоился в роли комментатора UFC новой волны после ухода легендарного Майка Голдберга в Bellator. Аник хорошо чувствует темп репортажа, отлично владеет матчастью и может поджигать, хотя, конечно, его функционал очень ограничен — ему нужно просто «гонять мяч», или что американцы называют play by play — просто пересказывать происходящее в клетке понятным и логичным языком, придавая этому должное эмоциональное оформление.

В США руководители крупных телеканалов почти никогда не дают роль комментатора-фронтмена обычному журналисту. Как правило, на боях работает связка из эксперта или пары экспертов и журналиста, которому нужно четко знать свое место: гонять мяч, объявлять спонсоров трансляции во время пауз и не лезть в анализ и отсебятину.

Аудитория Аника приняла не сразу, и даже президент UFC Дана Уайт поначалу был им разочарован. «Не могу поверить, что они избавились от Голди (Голдберга. — Прим. «СЭ»)... Аник — дико скучный», — сокрушался Уайт на одной из пресс-конференций. Однако уже через год босс промоушена смягчил позицию: «Аник — объективно очень хорош. Он не может наводить хайпа, как Голди, но по навыкам он реально неплох».

Со временем у Аника сложилась репутация трудоголика, чьей самоотдачей и рабочей этикой восхищаются коллеги, однако самого комментатора такое отношение к себе раздражает. «Говорят, что я просто пахарь. Но нельзя же комментировать бои UFC на ESPN, если совсем нет навыков, правильно? Почему люди говорят о пахоте, но не говорят о навыках?» — сердился Джон на своем YouTube-канале Anik & Florian Podcas.

Один из любимых бойцов Аника в UFC — Тони Фергюсон. Он восхищает его несгибаемым духом и отношением к делу

«Для меня Тони Фергюсон — пример, когда мы говорим о понятии ментальной стойкости, — восхищался Аник в интервью The Athletic. — Я сразу вспоминаю его, когда речь заходит об этой теме. Когда мне тяжело во время пробежки или тренировки, он — тот человек, о котором я думаю в такие моменты. Я уверен, он вдохновляет многих людей своей ментальной и физической стойкостью, тем, как он быстро восстановился от той травмы (Фергюсон вернулся в клетку спустя шесть месяцев после разрыва «крестов». — Прим. «СЭ»). Его тренер Эдди Браво как-то сказал мне, что Тони тренируется по шесть часов подряд без перерыва. Он придерживается ментальности марафонца в тренировках».

Тони Фергюсон и Энтони Петтис.

Напоминает комментатору об Эль-Кукуе и рабочая рубашка, в которой он как-то угодил под кровавый дождь в бою Фергюсона с Энтони Петтисом.

«Когда он дрался с Энтони Петтисом, я попал под кровавый дождь, подобных которому никогда не видел, — вспоминает Аник в разговоре с The Athletic. — В боях кровь часто брызгает на комментаторов, потому что мы сидим совсем рядом с клеткой. Она, бывает, забрызгивает мои листы бумаги с пометками, мое лицо, шею, рубашку. Но никогда не было такого, чтобы кровь хлестала, как из душа, и обливала тебя с ног до головы.

Кровь на рубашке.

В этом бою Тони кровь попала даже мне на спину. Эта кровь была не его, но отворил ее он, я видел, как она попадала ему в рот, глаза, но он шел сквозь нее — до тех пор, пока бой был не остановлен. Все костюмы нам выдает и забирает UFC, но эту рубашку я попросил у них оставить себе. Не буду ее стирать".