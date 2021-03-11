«Беру пример с Петра Яна». В главном промоушене кулачных боев появился русский Моряк

Звезда поп-ММА подписал контракт с Bare Knuckle FC.

Евгений Курданов по прозвищу Моряк — первый российский боец поп-ММА, подписавший контракт с лигой кулачных боев Bare Knuckle FC. В интервью «СЭ» 26-летний спортсмен подробно рассказал, какую цель будет преследовать в США, объяснил, почему у него пропало желание драться в России, назвал сумму, которую ему предложили за реванш с Марифом Пираевым. Вдобавок в ходе интервью стало известно, что Курданов поможет рэперу Джигану в подготовке к поединку против Александра Емельяненко.

— Контракт с BKFC был подписан давно, но ждать официального анонса пришлось некоторое время — именно так все и происходит, — сказал Курданов. — Анонс был сделан на всех ресурсах, в том числе на YouTube. Иностранцы начали писать мне, мол, рады видеть меня, рады подписанию контракта. Я мониторил все это, и даже те российские зрители, которые подписаны на Bare Knuckle, но не на меня, стали писать мне: «Мы не следим за поп-ММА, но Bare Knuckle — это действительно круто. Мы рады за тебя». Многие русские смотрят Bare Knuckle в Америке, но не смотрят российские бои. В общем, я был в диком восторге, так как люди встретили меня очень тепло. Теперь жду американскую визу. Честно говоря, такое ощущение, будто у меня день рождения: столько поздравлений в свой адрес получаю, более 1500 репостов было с моей страницы.

— Как у вас с английским языком?

— С английским я пока на «вы». Но ничего страшного, так как у меня быстро получается схватывать какие-то моменты. Конечно, не готов еще свободно общаться, но я думаю, что это вопрос времени.

— Когда дебютный бой?

— Как только будет готова виза, сразу же вылечу туда и выступлю как можно скорее. Дата боя зависит от даты получения визы.

Сейчас у меня контракт на бой по профессиональному боксу, который состоится 3 апреля в Казани. Это будет профессиональный бой. Это будет мой дебют в прямом эфире. Сейчас я набираю форму, готовлюсь к этому бою, и после его окончания я буду примерно понимать, когда будет готова моя американская виза. Как только она будет готова, я стартую в Америку. Мой тренер уезжает в США, там его ждет боксер Петрос Ананян — основной претендент на пояс чемпиона мира в трех организациях. Он тренируется в Лос-Анджелесе, и я думаю, что я там же буду тренироваться. Какой зал? Честно, я не помню. Не силен в названиях.

— В какой весовой категории будете выступать?

— Там есть топовые ребята, которые выступают в весовой категории до 76 кг. В принципе, я могу согнать до это весовой, но мой тренер говорит, что надо выступать в дивизионе до 80 кг.

— Какой у вас природный вес?

— 84-86 кг. Сейчас активно тренируюсь, уже пошла четвертая неделя подготовки. Могу, например, прийти в зал в час или в два часа дня, или даже в 12, и уйти в шесть вечера. Депозит моего тренировочного времени — это три часа. Далее остаюсь и делаю разные упражнения. Я люблю тренироваться. Если бы у меня была возможность снять квартиру возле зала, то я бы сто процентов приходил в 10 утра и уходил в шесть вечера. Есть куда расти.

«В бою со мной Лобов не смог бы разгоняться»

— Какую цель будете преследовать в BKFC?

— Мне выпала честь стать первым россиянином, подписавшим контракт с данной лигой (на самом деле до Курданова был еще Артем Лобов, но Лобов представлял не только Россию, но и Ирландию. — Прим. «СЭ»). Хочу стать чемпионом этой организации. Недооценки соперников с нашей стороны нет. Мой тренер следит за бойцами, разбирает их, и я думаю, что нам будет по силам забрать пояс. Конечно, это опасно, так как там все ветераны, а не так, как у нас в России, ведь у нас данная тема только начинает развиваться. Но и мы не лыком шиты. Они очень крепкие и все время прут вперед. Такого у меня тут не было, так как мои соперники шли назад. Поэтому для меня это подарок — что крепкие бойцы идут вперед и выбрасывают много ударов. Я буду их встречать с любовью и уважением. (Смеется.)

— Получается, что ваша команда уже рассматривала конкретные имена?

— Допустим, есть такой боец Поли Малиньяджи — двух- или трехкратный чемпион мира по профессиональному боксу. Он проводил бой с Артемом Лобовым, а сейчас его карьера на закате. Я думаю, что нам по силам его вытянуть на бой. Все будет зависеть от дебюта, и я планирую залететь туда ярко, чтобы потом мне дали бой с ним. У него большое имя, и я надеюсь, что получу его в соперники. Еще многое будет зависеть от российской аудитории — если наши зрители будут поддерживать меня, то это ускорит мой путь к чемпионству. Вот, например, Артем Лобов выступает в весовой, по-моему, до 70 или до 72 кг. Я смогу скинуть до этого веса для того, чтобы сделать интересный бой.

— То есть если будет предложен бой с Лобовым, то вы его примете?

— Да, конечно. Артем Лобов — легенда. Я его очень уважаю. Посмотрев его бой с Малиньяджи, я представлял, как дерусь с Лобовым. Мне понравился тот бой. Лобов все время прет вперед. Почему-то я представлял себя в ринге с ним. Ничего против него не имею, так как он ветеран боев. Если будет такая возможность, то, конечно, я за него ухвачусь. Буду готов к нему, в какой бы я форме ни был.

— Как бы ваш бой с Лобовым выглядел в реальности?

— Я бы его вытянул на себя. В том моменте, когда он делает уклон, я бы его встретил несколько раз. У него не получилось бы разгоняться в бою со мной, как он это обычно делает в своих поединках, например, как в бою с Джейсоном Найтом. Я действую более рассудительно и просматриваю эти моменты. Я думал про себя: «Вот в этом моменте я бы его встретил [ударом]». Мы оба левши, но он любит делать упор на переднюю руку, а я работаю на короткой дистанции. Я буду делать как минимум три финта перед атакой. Они [ветераны] прут вперед, наносят комбинации, а я же буду заходить с двух-трех защитных действий, два-три финта буду делать, запутывать их и потом только наносить сильный удар. Но это не отменяет того факта, что об их головы можно поломать кулаки. (Смеется.) Поэтому здесь должна быть точность. И еще: я заметил, что ребята, которые бьются там в весовой до 76 кг, они очень крепкие и мощные. Они стараются пробивать мощные удары, но стараются делать акцент на первые два удара — потом быстро устают. В бою со мной такое не прокатит, так как нужно быть легким и быстрым бойцом.

Когда я дрался в весовой до 84 кг против Зелимхана [Пулеметчика], тогда я отлично дышал и даже успевал уворачиваться от его ударов. У Зелимхана отличный тайминг, и благодаря скорости рук он много человек нокаутировал. Но я оказался быстрее.

«За реванш с Пираевым предложили 2 миллиона рублей»

— «Евгений Курданов — лучший российский боец, выступающий на голых кулаках». Согласен с этим?

— Во-первых, так и есть. Кто бы что ни говорил... бой с Зелимханом все ждали. Во-вторых, мало у кого в медийной среде была такая оппозиция, как у меня. Да, конечно есть хейтеры и бойцы, которые могут где-то за что-то зацепиться. Но, ребята, когда я общался с президентом американской топовой лиги [Bare Knuckle FC], тогда они меня знали уже. Тогда они знали меня и рассчитывали, что я перейду к ним. Я — первый россиянин, подписавший контракт с этой лигой. Обратная связь с аудиторией у меня есть, сильные соперники тоже у меня есть. Не было ни одного проходного боя. Мои соперники не проигрывали никому, кроме как мне.

Мне шансов не давали в том же бою с Марифом Пираевым. Все говорили, что у Пираева хороший бэкграунд, что он переедет меня за счет опыта. А он все четыре раунда избегал боя, а потом сказал, что травмирован.

Я ни на кого не газую. Остаюсь в стороне и не конфликтую. Но в то же время есть ребята, которые пытаются спровоцировать меня в Instagram. Самое интересное — это то, что эти же ребята стояли в очереди, чтобы со мной пообщаться и спросить, например, что им делать дальше. А потом я вижу от них попытки унизить меня, привлечь к себе внимание таким образом, хайпануть... Никто не станет уважать тебя, если ты вызываешь на бой ради этих лайков и комментариев. Я на это смотрю и улыбаюсь.

— Наверное, таких ситуаций в США не будет...

— Так как я — первый россиянин, парень из народа, моя цель — не опозорить нашу страну. И показать, что мы уверенные в себе люди. В этом плане я беру пример с Петра Яна, Хабиба Нурмагомедова и Федора Емельяненко. Эти люди мотивируют меня вести себя соответствующим образом. Не собираюсь оскорблять кого-либо, но при этом и заднюю давать не собираюсь. Я приму любой вызов, который там будет.

У меня есть еще одна цель — помогать нашим бойцам выступать в США. Еду туда с миссией не только побиться, но и союзников себе обрести, помочь кому-то тоже перебраться туда. Поэтому, когда возникают такие конфликтные ситуации... я ведь знаю, что им, возможно, придется выйти со мной на связь в будущем, спросить, где, что и как. И зачем сейчас конфликтовать? Я не мстительный — мои двери открыты, так скажем. Хочу туда поехать и вернуться с результатом.

— В будущем в Америке рассматриваешь для себя только голые кулаки?

— Нет, также бокс профессиональный. Если я годика три буду тренироваться и окрепну, то ничто мне не помешает попытать силы в профессиональном боксе. Моя задача — захватить аудиторию в Америке, а аудитория там решает все. Там, конечно же, нереальные танки в профессиональном боксе. Мне сейчас 26, и если к 30 годам я буду на пике формы и к этому моменту у меня будет аудитория, то ничто мне не помешает, имея на талии пояс Bare Knuckle FC, ворваться в профессиональный бокс и даже, возможно, провести какой-нибудь объединительный бой с известным бойцом. С каждым проведенным лагерем я чувствую себя лучше и сильнее. И к 30 годам, если удастся провести бой с каким-нибудь ветераном бокса, то было бы здорово. Дай бог... Вдруг у меня получится стать чемпионом мира по боксу? Тогда у меня вообще руки развяжутся, и я тогда не только смогу лагерь сделать, но и промоутерскую компанию организовать на авторитете. Тогда появится возможность помочь практически любому, кто тренируется и выступает в поп-ММА.

Я сам через все это проходил... через все это говно. И было бы круто, если бы мне кто-то подсказал. Это не так просто, как многим кажется. Мир так устроен, что когда достигаешь определенной популярности, то тебе поступают миллионы предложений, предлагают всякую туфту под видом «Рафаэлло»... Очень много людей хотят на тебе выехать. Каждый день звонят, пишут, предлагают что-то... В свое время я наделал много ошибок, дав согласие. А потом весь этот хлам копится, и туфту всякую предлагают, пытаются часто как-то обмануть. Многие бойцы дерутся, и хотят, и могут зарабатывать больше, но они боятся просить, и их никто не защищает. Они получают травмы, и никто им ничего не выплачивает, и никто за них не беспокоится. Они на произволе, и ими [бойцами поп-ММА] манипулируют жестко, недоговаривают много разных моментов... Я сам тоже с этим сталкивался. Никто и лишнюю копеечку не даст.

— Где сейчас можете заработать больше: в Bare Knuckle или, например, в лиге Hardcore, если бы там остались?

— Однозначно в Bare Knuckle. Вот сейчас у меня есть предложение, которое мы даже не обговаривали, — это два миллиона [рублей] за реванш с Марифом Пираевым. Но сейчас для меня это неинтересно.

«Помогу Джигану в подготовке к бою с Емельяненко»

— Про Александра Емельяненко. Он может провести бой на голых кулаках против Тимура Слащинина. Стоит ли?

— Слащинин, конечно, монстр — 20 лет, гигант, богатырь. Но Саша Емельяненко — это тот, кто выбрасывает много ударов, а главное, быстро бьет. Это будет крутое зрелище. Я даже думаю, что Саша будет фаворитом. И его коронка — это его ударка. Тимура мы еще не видели в конкурентном бою. Как бы Емельяненко ни губил свое здоровье — он легенда и очень опасный соперник. Для Тимура этот бой станет большим шагом вперед.

— А для Емельяненко что этот бой означает?

— Для Саши это очередной вызов в его жизни. Он много разных вызовов принимал. Я думаю, что он выйдет и просто кайфонет в бою... и будет дальше кайфовать.

— Может быть, Александру стоило бы провести разогревочный бой с Джиганом?

— Все к этому и идет. Я тоже вот с Денисом [Джиганом] общался, и, возможно, через два с половиной месяца, когда Емельяненко восстановится и наберет форму, они проведут бой. А там, исходя из формы Емельяненко, можно будет думать о поединке с Тимуром.

— Вы поможете Джигану подготовиться к поединку с Емельяненко?

— Конечно. Я буду помогать ему в подготовке. Он уже провел одну или две тренировки с моим тренером. Поэтому я тоже буду ему помогать. Надо, так скажем, немного полупить его... Так как все-таки Саша быстрый. Мы не сомневаемся в его скорости и силе ударов. Я, возможно, не такой сильный и быстрый, как он, но у меня есть такое дикое желание отлупить Дениса [Джигана], чтобы он понимал, к чему он должен быть готов. Если передо мной будет задача жестко побить Дениса с целью помочь ему подготовиться, то я постараюсь это сделать. Но ему тоже надо форму набрать. Голову ведь тоже надо готовить, надо учиться правильно защищаться. Так что Денису пойдут на пользу тренировки со мной. Тем более и у меня как раз разгончик начался. Тут получается взаимовыгодная работа.

Самое интересное, что я несколько месяцев назад Джигану предлагал попробовать силы в бою, а он в ответ: «Да какой там [бой], я — артист. Бои уже в прошлом». И так было несколько месяцев. С момента нашего знакомства летом я регулярно об этом ему говорил, предлагал. И потом он такой недавно пишет, что будет бой с Сашей Емельяненко. Все-таки твое окружение на тебя влияет. Он же ведь общается и со мной, и с остальными бойцами. Макс Новоселов, например, его близкий друг. Скажи мне кто твой друг, и я скажу, кто ты. Это реально работает.

— Все твои прошлые конфликты в поп-ММА исчерпаны?

— Не считаю, что у меня вообще есть с кем-либо конфликт. Разве что пытаются там задеть, тут задеть. Это чисто базар-вокзал, в котором я участвовать не буду. Чтобы я с кем-то провел бой, необходимо, чтобы этот человек интересовал меня как личность. Если ко мне относятся неуважительно, то до свидания. Есть много других достойных соперников, с кем будет не стыдно разделить октагон или ринг. А кто начинает со мной общение через оскорбление, тот попадает сразу в черный список. И, слава богу, у меня есть выбор. Мое слово решает все. Я понимаю, что за мной следит моя семья, поэтому я даже не собираюсь учувствовать в одной пресс-конференции с людьми, которые не могут следить за своим языком. Если и могут, но делают это грязно, то, ребята, до свидания. Я найду себе соперников, и я не буду делать того, чего мне не хочется. Вот и все.

— Но будете скучать по всему этому?

— Это быстро мне надоело. Знаете почему? Потому что грань, за которую нельзя переходить, была быстро пройдена. И у людей не осталось совести. Они дают слово организаторам, что не будет кипиша, а в итоге позволяют себе разные грязные вещи. Делают такие вещи и потом говорят: «Извините. Эмоции». А мужик-то должен следить за своими эмоциями. Это касается группы людей, а не одного человека. Просто есть некоторые, которые стыд-стыдоба, позор-позорище.