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«Джон Джонс, я наступаю». Спивак так легко справился с Льюисом, что бросил вызов легенде

Отдел единоборств «СЭ»
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Сергей Спивак.
Фото Соцсети
Боец из Молдавии прикончил Деррика уже в первом раунде.

Утром 5 февраля в Лас-Вегасе состоялся турнир UFC Fight Nights, в главном событии которого Сергей Спивак встретился с Дерриком Льюисом. Поединок бойца из Молдавии с американцем должен был состояться в ноябре 2022-го, но тогда его отменили в последний момент из-за проблем со здоровьем у Деррика.

Перед боем со Спиваком дела у Льюиса шли плохо: он проиграл три поединка из последних четырех. После поражения Сирилу Гану он одолел Криса Докоса, а затем уступил Таю Туйвасе и Сергею Павловичу.

Спивак же в последних семи боях проиграл лишь один раз. Перед поединком с Льюисом боец по прозвищу Полярный Медведь выиграл два поединка: Грега Харди он забил в первом раунде, а Аугусто Сакаи — во втором.

Сергей Спивак. Фото Соцсети
Сергей Спивак.
Фото Соцсети

Все новости о Льюисе в преддверии боя касались его веса. Американец выставлял фотографии, на которых было заметно, что он сильно похудел. Казалось, Льюис вот-вот станет средневесом, но на взвешивании он показал привычные 120 кг. Видимо, раньше Деррику приходилось много гонять, а теперь он укладывался в лимит с меньшими энергозатратами.

Но диета и кардионагрузки не помогли подготовиться к Спиваку должным образом. Сергей пережил стартовый натиск Льюиса, после чего бросил американца через бедро и уже не отпускал. В середине раунда Сергей прижал американца к сетке, вышел в положение халф-гарда и задушил соперника ручным треугольником. Деррик постучал — у него уже три поражения подряд.

Спивак же после победы выразил уважение оппоненту и сделал вызов, от которого оторопел даже Майкл Биспинг: «Деррик Льюис — отличный боец, он — легенда для меня, он дважды дрался за титул. Мне он нравится. Но сегодня мое время, Полярный Медведь здесь, дайте мне кого-то из топ-5. Кто? Если я скажу победителя Джонс — Ган, мне дадут его? Тогда зачем вы спрашиваете? Окей, дайте мне Джона Джонса. Джон, извини, я уважаю тебя сильно, бро, но я наступаю».

Деррик Льюис
UFC
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