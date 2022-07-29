Сергей Павлович чтит генерала Ермолова и жалуется на московскую экологию. Большое интервью

Главный нокаутер из России.

Сергей Павлович (15-1) рассматривался в качестве новой большой надежды русского тяжелого веса еще четыре года назад, когда вышел фаворитом на дебютный бой UFC против Алистара Оверима.

Перед поединком Павлович говорил, что легендарный голландец уже «накушался» и не держит удар, но протестировать его подбородок толком не успел. Уже в первом раунде Сергей просмотрел красивый зацеп от Оверима, оказался в партере и довольно быстро был забит. После боя на Павловича обрушилась критика, кто-то называл его бойцом уровня российских промоушенов, однако в последующих боях он всех заткнул. Три победы нокаутами подряд, 11-е место рейтинга, и теперь бой со звездным Дерриком Льюисом в главном карде номерного турнира.

Павлович и Льюис на дуэли взглядов перед UFC 277. Фото Global Look Press

Характер Павловича можно обрисовать двумя штрихами. Первый — в своем профиле Zoom он подписывается никнеймом Desant (Сергей отслужил в ВДВ). Второй — это его блиц-интервью журналистке Оксане Кравцовой для ее YouTube-канала. В нем он отдал должное генералу Ермолову и сказал, что никогда не плачет.

— Вы давали в жизни взятки?

— Нет.

— Какое из последних событий заставило вас плакать?

— Не плачу.

— Великий русский полководец — кто?

— Ермолов.

— Самая красивая часть тела у женщины?

— Глаза.

— Когда вам трудно, о чем вы думаете?

— О Боге.

Так получилось, что бой Павловича с Льюисом в России еще и неплохо разогрелся благодаря одиозному заявлению американца про то, что «люди из таких стран, как Россия и Германия, уже рождаются со знаком свастики».

«Спорт-Экспресс» созвонился с Сергеем, чтобы услышать его реакцию на слова Льюиса, обсудить жизнь в Москве, захватывающую историю получения визы, его способность спать как ребенок и любовь к турнику и брусьям.

***

— Хавьер Мендес как-то сказал мне, что ни у кого больше не чувствовал такого крепкого рукопожатия, как у тебя.

- По поводу Хавьера Мендеса могу сказать, что это очень достойный дядька, приятный очень человек, у которого хват точно не слабее, а, может, даже и сильнее.

— Кстати, по поводу рук. Всегда удивлялся, насколько они у тебя длинные. На сайте UFC пишут, что размах 213 см. Это точная цифра?

— По-моему, правильно пишут.

— Мы с тобой примерно земляки, я жил в Ростовской области, четыре года в Ростове-на-Дону. Часто ездишь сейчас из Москвы в Ростов?

- В Ростове часто не бываю, дома, у родителей бываю. Поселок Орловский, 250 километров от Ростова. Как раз после лондонского боя я там восемь дней был.

— Как тебе Москва? Никита Крылов вон сказал, что не хочет, чтобы его сын рос в этом городе.

— Москва тоже хороший город, нравится, но в плане экологии...Сравниваешь, какое питание, воздух, в этом плане, конечно, хорошо бы жить где-нибудь подальше от мегаполиса. Тут не проблема Москвы, а больших городов.

Сергей Павлович во время службы в ВДВ. Город Камышин, Волгоградская область. Фото Соцсети

— Топовому тяжеловесу нужно много есть, и желательно качественные продукты. Где ты в Москве достаешь их, вряд ли покупаешь в «магнитах» и «пятерочках»?

— Я не привередливый, покупаю в обычных магазинах. Думаю, запасов, которые успел до 18 лет набрать в деревне, хватает (смеется). Как и все люди, хожу в магазины у дома, покупаю там курицу и все обычные продукты.

— У тебя была интересная история получения визы, пришлось пожить три недели в Бейруте.

— Да, была очень интересная история. Сначала три недели мы были в Бейруте, ждали, потом нам говорят: «Вы езжайте, отказа нет». Мы прилетели в Черногорию, неделю там пробыли, собеседование долгое было. Специалист наш сделал запрос, появилась на сайте информация, что нам одобрено. И получается, что из Черногории мы прилетаем рано утром в Москву, в пять утра, а в семь вечера улетаем обратно в Бейрут. И в начале следующей недели нам дали визу. Чтобы понимать — в Черногорию прямых рейсов не было, это все с пересадками, и Бейрут то же самое — с пересадками.

— В Бейруте было где тренироваться?

— Да, там фитнес-клубы были, бегали постоянно, в тонусе были. По крайней мере, хотя бы одна тренировка в день была.

— Льюиса в этом кэмпе копировал для тебя Александр Волков. Как он подстроился, учитывая его габариты?

— Саня уже дрался с этим соперником, хорошо его знает, все тонкости его копировал, как он будет драться в бою, что делает, все эти его хитрости. Хорошая картина боя была, было понятно, с чем буду иметь дело.

— Ты сказал, что Льюис — думающий боец. Приведи пример его интеллекта в поединке.

— Он думающий, да, неглупый боец. Он еще коварный и подлый. В нашем виде спорта все проходят через кровь, пот, и, как правило, в бойцах со временем играет благородство, у большинства так. Потому что, когда человек проходит трудности, он потом стремится к чему-то хорошему, доброму. А за ним замечается, что может симулировать, исподтишка что-то сделать, подковырки всякие. С этим человеком всегда надо быть настороже. Грубо говоря, как будто выходишь на охоту на дикого зверя.

— Как тебе слова Льюиса про то, что люди в России и Германии уже рождаются со знаком свастики?

— Вот, смотри, сколько миллионов людей, кто-то что-то говорит, тебе есть до этого дело? Один из миллиарда что-то сказал, нет до этого никакого дела.

— То есть из-за таких слов для тебя этот бой личным не становится?

— Конечно, нет. Я же понимаю, он пытается залезть в голову. Я в этом плане очень спокоен. Когда ты проводишь такую большую работу, основная цель с ним не дебаты, основная цель — в клетке. Говорит пускай все что угодно.

Сергей Павлович. Фото Соцсети

— Ты в свое время проходил сборы в легендарном зале АКА. Почему не получилось там постоянно прописаться?

— Знаешь, вся эта история визовая... Проблематичная часть. Ты же видишь, что происходит.

— Ты работал с Даниэлем Кормье. Человек 178 сантиметров ростом и таких успехов добился в тяжелом весе. Постояв с ним, ты понял, почему?

— Пахарь, талантливый пахарь, который большую часть жизни оставил в зале. Дисциплинированный, со стремлением.

— Веласкез что за боец?

- С Веласкезом мы не спарринговали, больше на отработках были, таких лайтовых. Очень он мобильный, с этажа на этаж, где-то на руках работает и сразу в ноги. Менталитет у него похож на наш, российский, такой спокойный, сдержанный, больше делает, чем разговаривает.

— Они сказали тебе что-то такое, что в память запало?

— Основное, что я помню, перед спаррингами Кормье мне как-то сказал: «Для нас, тяжей, самое важное — это выносливость».

— У тебя такая сила удара, что я насчитал троих, кто стучал от твоих добивающих ударов. Бывало, что спустя время бывшие соперники подходили к тебе и говорили: «Знаешь, после боя с тобой у меня начались провалы в памяти»? Или что-то такое?

— Нет-нет, слава богу, ничего такого не было, вроде миновало. Сила удара... в детстве просто приходилось физически работать. И там, где мы росли, нужно было за себя постоять. Слабым там было тяжело.

— Ты был с Хабибом в одной команде Eagles MMA. Опиши его характер в двух словах.

— Достойные ребята, во всех аспектах достойные. Молодежь на них равняется. Человек с глухой деревни и добился таких высот. Большинство, когда добиваются успеха, меняются, а он такой же остался.

— Слышал от кого-то, что у тебя убойный сон, спишь как ребенок.

— Со сном проблем нет, слава богу. Стараюсь восемь часов как минимум спать.

Сергей Павлович. Фото Соцсети

— Какой у тебя самый комфортный вес для боя?

— По-разному бывает. В Лондоне был 116 кг, бывает 117 кг. У меня такого предела нет, в межсезонье у меня 120 кг, 120 с чем-то. Два-три килограмма уйдет — не принципиально, главное — самочувствие.

— Любимые силовые упражнения?

— Всю жизнь брусья-турники. У нас в поселке были какие-то качковские залы подвальные, но до них надо было идти через весь поселок. Поэтому всегда турник, брусья, присед. После борьбы делали круговую из этих упражнений. Просто приучился, что нужно всегда делать силовую заминку. Хошь - не хошь, а надо (смеется).

Поединок Павловича и Льюиса пройдет в ночь на 31 июля в Далласе. Ориентировочное время боя — 05.45-06.30 (мск).