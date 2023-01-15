Копылов избил американского нокаутера. Россиянин сделал все, чтобы в UFC продлили контракт
В ночь с 14 на 15 января в Лас-Вегасе проходит турнир UFC Fight Night, в главном событии которого Насруддина Имавова свели с Шоном Стриклендом. А в третьем по значимости бою вечера россиянин Роман Копылов сразился с гавайцем Пунахеле Сориано.
Копылов пришел в промоушен Даны Уайта в статусе непобежденного чемпиона Fight Nights в среднем весе, но потерпел два тяжелых поражения подряд, от Карла Роберсона и Альберта Дураева, и был на грани увольнения. Спасла победа над итальянцем Алессио ди Кирико, которого Копылов финишировал в третьем раунде.
У Пунахеле Сориано идентичный Копылову рекорд в профессиональной карьере — 9-2. Но в UFC опыта у гавайца побольше: он провел пять поединков, три из которых закончил победами, причем все бои не заканчивались позже второго раунда. Пунахеле было тяжело с соперниками, способными навязать поединок в партере — он уступил решениями судей Брендану Аллену и русскому американцу Нику Максимову.
В первом раунде Сориано работал первым номером, причем не только активно пробивал Копылова, но и безуспешно шел в ноги. В стойке Сориано выглядел неплохо, хотя джебы Романа доставляли ему серьезные проблемы. Гаваец же неоднократно жестко попадал по лицу Роману, но это выглядело не слишком опасно для российского бойца. А за 40 секунд до конца раунда Копылов сделал классный тейкдаун и даже зашел за спину, но Пунахеле быстро освободился и встал.
Второй отрезок шел в той же манере, но Копылов выглядел увереннее. Несколько раз Роман пробил в печень Сориано — к середине раунда гаваец выживал. За полторы минуты до конца Роман просто забил Пунахеле у сетки — судья остановил бой. После близкого первого раунда на второй россиянин вышел чрезвычайно заряженным.
«Начало было нервное, потом в углу моего тренера Расула Магомедалиева все выправили, и результат не заставил ждать», — сказал Копылов после боя и отметил, что единственной опасностью от Сориано была его задняя рука. Это был последний бой Копылова по контракту — после двух таких последних побед нет сомнений, что в промоушене продлят соглашение с россиянином.