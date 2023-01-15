Копылов избил американского нокаутера. Россиянин сделал все, чтобы в UFC продлили контракт

После двух поражений Роман одержал вторую мощную победу подряд.

В ночь с 14 на 15 января в Лас-Вегасе проходит турнир UFC Fight Night, в главном событии которого Насруддина Имавова свели с Шоном Стриклендом. А в третьем по значимости бою вечера россиянин Роман Копылов сразился с гавайцем Пунахеле Сориано.

Копылов пришел в промоушен Даны Уайта в статусе непобежденного чемпиона Fight Nights в среднем весе, но потерпел два тяжелых поражения подряд, от Карла Роберсона и Альберта Дураева, и был на грани увольнения. Спасла победа над итальянцем Алессио ди Кирико, которого Копылов финишировал в третьем раунде.

Роман Копылов (слева) вместе со своей командой. Фото Соцсети