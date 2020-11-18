В молодости Дана Уайт едва не потерял слух. Его жутко избили в баре, и это привело к болезни Меньера

На пике болезни Дану могло рвать по 12 часов подряд.

Наблюдательные фаны UFC, что предпочитают смотреть пресс-конференции промоушена на английском языке, наверняка не раз замечали, что президент организации Дана Уайт часто переспрашивает, какой был вопрос, либо просит пересказать его суть человека рядом с ним.

Конечно, такое поведение может быть и тактикой, цель которой — выиграть себе побольше времени на обдумывание вопроса, но с большей вероятностью у Уайта наблюдаются последствия болезни Меньера, которой его когда-то наградили в бостонском баре.

Как-то на подкасте Джо Рогана Дана разоткровенничался и вспомнил ту самую историю, ее последствия, а также как ему удалось чудесным образом вернуть здоровье и слух.

«...Когда мне было 20 лет, я жил в Бостоне. Однажды ночью я залетел в один незнакомый бар и нарвался на драку. Вообще был не при делах, но меня начали избивать. Эти ребята выбивали из меня весь дух 20 минут подряд. Реально 20 минут подряд — пока не приехала полиция. Я помню, как я присел на одно колено, и один парень из этой компании ударил меня кулаком в ухо где-то тысячу, б***, раз.

После этого избиения мои уши звенели несколько месяцев. Звон был настолько громким, что я не мог спать. Я пошел к врачу, и мне сказали, что у меня частичная потеря слуха, которая начинает переходить в болезнь Меньера. Я стал плохо слышать, у меня возникло головокружение, постоянно тошнило. При этой болезни происходит следующее — нерв говорит нашему мозгу, что мы двигаемся, в то время как мы на самом деле не двигаемся. И возникает ощущение вращения, комната начинает вертеться, как карусель, и тебе хочется ухватиться за что-нибудь рукой. Иногда это приводило к страшному шуму в ушах и 12-часовой рвоте.

Меня спас Алекс Родригес (суперзвезда бейсбола. — Прим. «СЭ»). Он сказал, что в свое время они с Коби Брайантом ездили лечиться к одному врачу в Германию. Тот лечит стволовыми клетками. Он вылечил и Коби, и Алекса. Алекс сказал: «Бро, я не знаю, помогут ли они тебе гарантированно, но тебе точно стоит съездить туда». И я полетел в Германию. Меня пролечили. Я помню, как сидел там и ждал снимка после операции. По американскому времени было где-то 3.30 ночи. Мне дали снимок, операция прошла успешно. Я тут же вылетел в США. На следующее утро мне нужно было рано вставать и ехать в Стэнфордскую бизнес-школу. И я проснулся следующим утром абсолютно здоровым. Стопроцентно здоровым. Это было ощущение... Как будто бы я стал Суперменом. Я вылетел из кровати и просто нахрен полетел на работу".

Конор Макгрегор и Дана Уайт. Фото The Mac Life

Болезнь Меньера — негнойное заболевание внутреннего уха, характеризующееся увеличением объема эндолимфы (лабиринтной жидкости) и повышением внутрилабиринтного давления (эндолимфатический гидропс), в результате чего возникают рецидивирующие приступы прогрессирующей глухоты (чаще односторонней), шума в ушах, системного головокружения, нарушения равновесия и вегетативных расстройств.