В Махачкале задержан известный спортивный комментатор Рабаданов

Правоохранительные органы задержали в Махачкале дагестанского блогера и спортивного комментатора Рамазана Рабаданова. Об этом сообщил в соцсетях председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев.

«На улице Ленина был задержан мой друг и коллега Рамазан Рабаданов , — написал в своем Telegram-канале Хадулаев. — По информации, которую он озвучил своей семье, к нему подошли люди и засунули ему в куртку гранату. Сейчас он находится в ИВС Махачкалы. Предполагаю, это связано с тем, что он собирался выезжать для наблюдения на судебные процессы по «аэропортовскому делу» (расследование о беспорядках в аэропорту Махачкалы в 2023 году. — Прим. «СЭ»)».

Рабаданов комментирует турниры по смешанным единоборствам, борьбе и собачьим боям, а также озвучивает фильмы.