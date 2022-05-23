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У Рафаэля Физиева беда со сном. «Не помогает ни валерьянка, ни херельянка. Злюсь, бью подушку, кровать»

Никита Горшенин
Корреспондент
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Рафаэль Физиев.
Фото из соцсетей бойца
Рафаэль Физиев.
Фото из соцсетей бойца
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Серьезная проблема.

10-й номер легкого веса UFC Рафаэль Физиев — один из самых зрелищных бойцов ростера. Исключительный атлет, который бьет мидл-кики со скоростью лоу-киков, несет нокаут-силу и в панчах, и в киках, сочетает зарубы с аккуратными стратегическими играми.

В последнем поединке Рафаэль дрался против хорошо знакомого ему по Tiger Muay Thai Брэда Риддела, жесточайшего ударника-тайца, и, к удивлению многих, не полез с ним в войну, а спокойно и аккуратно переиграл, дождавшись идеального момента для финиширующей вертушки. Решение нанести этот удар было далеко не импровизацией — после боя Физиев объяснил его тем, что заметил, как бойцы зала City Kickboxing во время зашагивания в сторону опускают руки и не видят удар с разворота.

Уроженец Киргизии теперь идет на пяти победах подряд, последние четыре из которых UFC отмечал послематчевым бонусом. Только два бойца - выходца из СНГ в истории UFC выигрывали бонусы четыре поединка подряд: кроме Физиева, это Хамзат Чимаев. С учетом того, что Рафаэлю всего 29 лет, его положение представлялось бы совсем радужным, если бы не одна любопытная проблема — большие проблемы со сном. Этот незаменимый источник сил и восстановления он называет своим главным врагом.

В недавнем интервью YouTube-каналу «Вестник ММА» Физиев рассказал крайне интересную историю, о том, как у него не получается заснуть. Ситуация такая тяжелая, что от злости боец начинает бить подушку, кровать и сильно кричать.

Рафаэль Физиев. Фото из соцсетей бойца
Рафаэль Физиев.
из соцсетей бойца

«У меня со сном постоянно проблемы, ужасные проблемы, просто ужасные. Сон это вообще... мой первый враг. Не могу спать, хотя и должен спать как боец, особенно в подготовке. Жена не даст соврать — у меня вот так бывает. Я могу лечь, вот я прямо засыпаю, с телефоном в руке, он у меня уже выпадает с рук, я его сразу убираю. Закрываю глаза — и у меня сразу сон резко уходит.

И я могу в 22.00 лечь спать и просто до 03.00 лежать с закрытыми глазами. Не в телефоне, а просто с закрытыми глазами. И я потом начинаю злиться, бить подушку, выкидывать, орать, ругаться, бить свою кровать, пинать ее. И часто вот так вот, к сожалению...Ни мелатонин, я пробовал хоть чего, ни валерьянка, ни солерьянка, херельянка — что только я не пробовал! Мне ничего не помогает.

 
Рафаэль Физиев. Рафаэль Физиев: «После турнира на меня напала толпа националистов. Пытались избить. Не получилось»

Я в неделю, может, сплю нормально два дня. Остальные дни... Вот, например, вчера я кое-как к 02.30 уснул и проснулся в 08.00. Для профессионального спортсмена это... Минимум нужно спать 8 часов. Днем не могу спать, такие же проблемы бывают. Если я днем усну, то ночью сто процентов у меня будут проблемы. Когда в академии полицейской учился, там вроде нормально засыпал. Ну, уставал, наверное, запаривался. А здесь вроде и устаешь, но плохо спишь. Может, перепахиваю, не знаю... У меня с этим хреново, да».

9 июля Физиев подерется с Рафаэлем Дос Аньосом на UFC Fight Night.

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