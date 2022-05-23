У Рафаэля Физиева беда со сном. «Не помогает ни валерьянка, ни херельянка. Злюсь, бью подушку, кровать»
10-й номер легкого веса UFC Рафаэль Физиев — один из самых зрелищных бойцов ростера. Исключительный атлет, который бьет мидл-кики со скоростью лоу-киков, несет нокаут-силу и в панчах, и в киках, сочетает зарубы с аккуратными стратегическими играми.
В последнем поединке Рафаэль дрался против хорошо знакомого ему по Tiger Muay Thai Брэда Риддела, жесточайшего ударника-тайца, и, к удивлению многих, не полез с ним в войну, а спокойно и аккуратно переиграл, дождавшись идеального момента для финиширующей вертушки. Решение нанести этот удар было далеко не импровизацией — после боя Физиев объяснил его тем, что заметил, как бойцы зала City Kickboxing во время зашагивания в сторону опускают руки и не видят удар с разворота.
Уроженец Киргизии теперь идет на пяти победах подряд, последние четыре из которых UFC отмечал послематчевым бонусом. Только два бойца - выходца из СНГ в истории UFC выигрывали бонусы четыре поединка подряд: кроме Физиева, это Хамзат Чимаев. С учетом того, что Рафаэлю всего 29 лет, его положение представлялось бы совсем радужным, если бы не одна любопытная проблема — большие проблемы со сном. Этот незаменимый источник сил и восстановления он называет своим главным врагом.
В недавнем интервью YouTube-каналу «Вестник ММА» Физиев рассказал крайне интересную историю, о том, как у него не получается заснуть. Ситуация такая тяжелая, что от злости боец начинает бить подушку, кровать и сильно кричать.
«У меня со сном постоянно проблемы, ужасные проблемы, просто ужасные. Сон это вообще... мой первый враг. Не могу спать, хотя и должен спать как боец, особенно в подготовке. Жена не даст соврать — у меня вот так бывает. Я могу лечь, вот я прямо засыпаю, с телефоном в руке, он у меня уже выпадает с рук, я его сразу убираю. Закрываю глаза — и у меня сразу сон резко уходит.
И я могу в 22.00 лечь спать и просто до 03.00 лежать с закрытыми глазами. Не в телефоне, а просто с закрытыми глазами. И я потом начинаю злиться, бить подушку, выкидывать, орать, ругаться, бить свою кровать, пинать ее. И часто вот так вот, к сожалению...Ни мелатонин, я пробовал хоть чего, ни валерьянка, ни солерьянка, херельянка — что только я не пробовал! Мне ничего не помогает.
Я в неделю, может, сплю нормально два дня. Остальные дни... Вот, например, вчера я кое-как к 02.30 уснул и проснулся в 08.00. Для профессионального спортсмена это... Минимум нужно спать 8 часов. Днем не могу спать, такие же проблемы бывают. Если я днем усну, то ночью сто процентов у меня будут проблемы. Когда в академии полицейской учился, там вроде нормально засыпал. Ну, уставал, наверное, запаривался. А здесь вроде и устаешь, но плохо спишь. Может, перепахиваю, не знаю... У меня с этим хреново, да».
9 июля Физиев подерется с Рафаэлем Дос Аньосом на UFC Fight Night.