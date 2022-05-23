У Рафаэля Физиева беда со сном. «Не помогает ни валерьянка, ни херельянка. Злюсь, бью подушку, кровать»

Серьезная проблема.

10-й номер легкого веса UFC Рафаэль Физиев — один из самых зрелищных бойцов ростера. Исключительный атлет, который бьет ми д л - кики со скоростью лоу - киков, несет нокаут-силу и в панчах , и в киках, сочетает зарубы с аккуратными стратегическими играми.

В последнем поединке Рафаэль дрался против хорошо знакомого ему по Tiger Muay Thai Брэда Риддела, жесточайшего ударника-тайца, и , к удивлению многих , не полез с ним в войну, а спокойно и аккуратно переиграл, дождавшись идеального момента для финиширующей вертушки. Решение нанести этот удар было далеко не импровизацией — после боя Физиев объяснил его тем, что заметил, как бойцы зала City Kickboxing во время зашагивания в сторону опускают руки и не видят удар с разворота.

Уроженец Киргизии теперь идет на пят и победах подряд, последние четыре из которых UFC отмечал послематчевым бонусом. Только два бойца - выходца из СНГ в истории UFC выигрывали бонусы четыре поединка подряд : кроме Физиева , это Хамзат Чимаев. С учетом того, что Рафаэлю всего 29 лет, его положение представлялось бы совсем радужным, если бы не одна любопытная проблема — большие проблемы со сном. Этот незаменимый источник сил и восстановления он называет своим главным врагом.

В недавнем интервью YouTube-каналу « Вестник ММА» Физиев рассказал крайне интересную историю, о том, как у него не получается заснуть. Ситуация такая тяжелая, что от злости боец начинает бить подушку, кровать и сильно кричать.

Рафаэль Физиев. из соцсетей бойца

«У меня со сном постоянно проблемы, ужасные проблемы, просто ужасные. Сон это вообще... мой первый враг. Не могу спать, хотя и должен спать как боец, особенно в подготовке. Жена не даст соврать — у меня вот так бывает. Я могу лечь, вот я прям о засыпаю, с телефоном в руке, он у меня уже выпадает с рук, я его сразу убираю. Закрываю глаза — и у меня сразу сон резко уходит.

И я могу в 22 . 00 лечь спать и просто до 03 . 00 лежать с закрытыми глазами. Не в телефоне, а просто с закрытыми глазами. И я потом начинаю злиться, бить подушку, выкидывать, орать, ругаться, бить свою кровать, пинать ее. И часто вот так вот, к сожалению...Ни мелатонин, я пробовал хоть че го , ни валерьянка, ни солерьянка, хер е льянка — ч то только я н е пробовал ! Мне ничего не помогает.

Я в неделю, может, сплю нормально два дня. Остальные дни... В от, например, вчера я кое-как к 02 . 30 уснул и проснулся в 08 . 00. Для профессионального спортсмена это... Минимум нужно спать 8 часов. Днем не могу спать, такие же проблемы бывают. Если я днем усну, то ночью сто процентов у меня будут проблемы. Когда в а кадемии полицейской учился, там вроде нормально засыпал. Ну , уставал, наверное, запаривался. А здесь вроде и устаешь, но плохо спишь. Может, перепахиваю, не знаю... У меня с этим хреново, да ».