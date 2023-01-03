Дана Уайт несколько раз ударил жену в ночном клубе. Босс UFC всегда выступал против насилия над женщинами

Возможно, это просто разогрев перед новым шоу.

2 января 2023-го, во второй день нового года, на сайте TMZ появилось видео, на котором президент UFC Дана Уайт танцует в ночном клубе вместе со своей женой Энн. Настроение пары быстро изменилось: сначала Дана получил пощечину от супруги, а затем ответил несколькими в своем исполнении. Спустя несколько часов Уайт дал комментарий по инциденту тому же новостному ресурсу, что опубликовал ролик ссоры.

«Я нахожусь в Кабо, Мексика, со своей семьей на каникулах. Мы с женой отсутствовали в субботу вечером в канун Нового года, и, к сожалению, это и произошло. Я один из тех парней, от которых вы годами слышали: «У парня никогда нет оправдания, чтобы прикоснуться к женщине». И теперь я говорю об этом на TMZ.

Это одна из ужасных ситуаций. Я смущен. Было определенно много алкоголя, но это не оправдание. Я буквально не оправдываю эту вещь вообще. Такого никогда раньше не было, это случилось впервые. Люди будут говорить, что им вздумается, просто это то, что есть. И что бы люди ни говорили, это заслуженно. Я заслужил это", — каялся Дана.

По словам свидетелей, Дана и Энн выглядели сильно пьяными, и ситуация обострилась без всякой причины. Очевидцы отмечали, что, несмотря на резко вспыхнувший конфликт, закончился он так же быстро, как и начался. Что касается того, почему произошла ссора, босс UFC не смог вспомнить подробностей. «Нет, я не помню [что произошло]. Я мало что помню. Очевидно, что это одна из таких ситуаций, которая смущает нас обоих, но что более важно, мы больше беспокоимся о наших детях», — сказал Уайт.

Дана Уайт. Фото Соцсети

В TMZ также получили заявление от жены Уайта, которая сказала, что отпуск у пары заканчивается в хороших отношениях. «Дана и я женаты уже почти 30 лет. Сказать, что это не в его характере, — значит, ничего не сказать. Ничего подобного раньше не случалось. К сожалению, мы оба слишком много выпили в канун Нового года, и ситуация вышла из-под контроля с обеих сторон. Мы обсудили это всей семьей и извинились друг перед другом. Я просто надеюсь, что люди будут уважать нашу частную жизнь ради наших детей», — сообщила Энн Уайт.

Дана Уайт не раз показывал себя как образцовый семьянин и человек, для которого брак — не пустой звук. Например, в 2014-м босс UFC оплатил Ти Джею Диллашоу медовый месяц в Мексике. И в том же году Дана отреагировал на поступок игрока в американский футбол Рэя Рэйвенса, который ударил свою невесту. «Есть одна вещь, от которой ты никогда не оправишься, — это прикоснуться к женщине. Так было в UFC с тех пор, как мы начали здесь. Вы не оправитесь после того, как поднимете руку на женщину», — говорил он. В интернете уже вовсю обсуждается теория, что инцидент в клубе связан со скорой премьерой нового проекта Даны Power Slap League, первый выпуск которого выйдет 11 января 2023 года.