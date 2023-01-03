Боец ММА жестоко убил дорожного инспектора в Москве. Ему грозит до 20 лет тюрьмы

Ламберд Ахъядов долгое время выступал в АСА.

В канун Нового года, 31 декабря 2022 года, в Москве, под парящим мостом в парке Зарядье случилась трагедия. Мужчина снимал на камеру припаркованные автомобили на Москворецкой набережной, когда к нему подошел незнакомец. В результате общения вспыхнул конфликт, который закончился 16 ножевыми ранениями и смертельным исходом, о чем сообщил телеграм-канал Mash.

Убийцей оказался 28-летний боец клуба «Беркут» Ламберд Ахъядов — на месте его задержали сотрудники ОМОН и Росгвардии. Об этом ТАСС сообщили источники в правоохранительных органах. Жертвой стал сотрудник Московской административной дорожной инспекции 33-летний Святослав Серов. По информации «Вестей», Ахъядов попросил выключить камеру, но получил отказ, после чего напал на сотрудника МАДИ. Пострадавший скончался через несколько минут после нападения. Сообщается, что у него остались жена и двое детей.

2 января Тверской районный суд арестовал бойца до 28 февраля для выяснения причин, сообщает ТАСС. На заседании суда он пояснил, что не возражает против ареста, утверждает пресс-служба прокуратуры Москвы. Ахъядову грозит от восьми до 20 лет лишения свободы по обвинению в убийстве из хулиганских побуждений.

Ахъядов пришел в ММА из бразильского джиу-джитсу. Смешанными единоборствами Ламберд начал заниматься в Польше, где прошли его любительская карьера и первые бои в статусе профессионала.

Ахъядов выступал в промоушенах ACB и ACA, где он провел девять поединков, в шести из которых победил. Последний бой Ламберд провел в октябре 2019-го на юбилейном турнире ACA 100, где проиграл единогласным решением Руслану Эмилбеку Уулу. Через несколько часов после новости о том, что Ахъядов оказался нападавшим, на YouTube-канале ACA было опубликовано видео боя с его участием. Спустя какое-то время ролик удалили.