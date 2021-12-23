«Александр выглядел так, будто уже убивал людей». Американский боец рассказал, как его напугали братья Емельяненко

Это было в Санкт-Петербурге почти 15 лет назад. Федор и Александр поначалу не оценили его шутку.

14 апреля 2007 года Федор Емельяненко выступил на турнире Bodog Fight в Санкт-Петербурге, выиграв армбаром у Мэтта Линдланда — бывшего борца-классика, серебряного призера Олимпиады в Сиднее. Это был первый бой Федора в России в статусе суперзвезды ММА. Ледовый дворец был заполнен. В первом ряду сидели Владимир Путин, Сильвио Берлускони, Жан-Клод Ван Дамм. На том шоу дрался и Александр Емельяненко — он нокаутировал Эрика Пеле (тот хоть и выглядел совсем неспортивно, но еще считался вполне опасным бойцом).

Bodog Fight — ММА-промоушен, созданный канадским бизнесменом Кельвином Эйром, основателем онлайн-казино Bodog. Эйр запустил лигу в 2006 году. Промоушен просуществовал недолго — чуть больше года, но успел запомниться фэнам ММА. Хотя бы потому, что там бились Федор и Александр Емельяненко, Кейн Веласкес, Олег Тактаров, Александр Шлеменко, Чел Соннен, Гегард Мусаси, Алексей Олейник, Хорхе Масвидаль и другие известные бойцы. Было проведено 12 турниров, причем четыре прошли в России (три в Санкт-Петербурге, один в Москве).

Турнир 14 апреля 2007-го был укомплектован, в основном, боями россиян с иностранцами, но были и чисто иностранные пары. Например, Ник Томпсон, к тому моменту проведший уже 40 поединков в ММА, вышел против еще непобежденного Эдди Альвареса (через девять лет станет чемпионом UFC в легком весе). Перед боем у Альвареса был рекорд 10-0 — причем все свои бои он выиграл или КО, или ТКО. А еще он владел чемпионским титулом Bodog в полусреднем весе.

Томпсон победил: поймал Альвареса левым прямым, уронил, а затем добил. На бой Ник и его команда вышли в черных футболках с цифрой «4». Футболки напоминали мерч Федора Емельяненко тех времен (с цифрой «1»). Это одна из самых популярных фирменных футболок Федора — все благодаря пресс-конференции в Лас-Вегасе в сентябре 2006 года, приуроченной к заходу Pride на американский рынок. Там Емельяненко, одетый в эту футболку, сфотографировался с Майком Тайсоном. Фото разлетелось по интернету (Майк же одет в фирменную футболку Витора Белфорта).

Сентябрь 2006 года, Лас-Вегас. Вадим Финкельштейн (президент M-1 Global), Федор Емельяненко и Майк Тайсон.

Почему мы вообще заговорили о мерче? Дело в том, что наш обозреватель Никита Горшенин нашел любопытную историю, которую Томпсон рассказал несколько месяцев назад на малоизвестном подкасте Lytes Out Podcast. И связана она с этой самой черной футболкой Федора.

«Я помню, как дрался в одном карде с Федором на турнире Bodog в Санкт-Петербурге, — сказал Томпсон. — Тогда у него была фирменная футболка с его лицом, цифрой «1» и фразой «Никому не побить меня». Я решил прикольнуться и переделать эту футболку — наклеить вместо фотографии Федора мое лицо, цифру «4» и фразу «Почти никому не побить меня». Мне показалось, что это весело.

В итоге мы сделали такие футболки, ходили в них по городу, и тут приходит мой угловой Брайан Герэти. Говорит: «Бро, я больше не буду носить эту футболку». Спрашиваю: «Че за хрень, почему? У нас бой уже на носу» — «Ко мне подошел Федор со своими людьми... Они очень нехорошо посмотрели на меня. Как будто хотели сделать мне больно».

Апрель 2007 года, Санкт-Петербург. Ник Томпсон выходит на бой с Эдди Альваресом в футболке, похожей на футболку Федора.

Потом к нам подошли уже Федор с Александром и их командой. Через переводчика я им объяснил, что это всего лишь шутка. Они же подумали, что я украл идею их футболки и теперь зарабатываю на этом. В итоге мы объяснились, Федор посмеялся, и мы даже обменялись этими футболками.

Но, бро, кто реально напугал меня — так это Александр. Спору нет, Федор — великий боец, для меня — величайший всех времен, но он вблизи не выглядит угрожающе. Ростом примерно 182 см, вес где-то 99-100 кг. Нельзя сказать, что вживую он устрашает. Александр Емельяненко же выглядел так, будто он уже убивал людей. И он мог запросто убить тебя там в любой момент. Хотя он был любезен, сказал через переводчика, что ему нравлюсь я как боец. Но я следил за каждым словом, чтобы ни в коем случае не задеть его, потому что был напуган. Знаешь, в моей жизни было два-три бойца, которые реально напугали меня при живой встрече. Что-то от них шло... Это он и еще Ли Мюррей. Такие ребята — они, может быть, не супербойцы, но ты чувствуешь от них опасность".