«Он пытался стянуть с меня часы!» Новая история про Алекса Емельяненко: американец обвинил его в попытке воровства

В этом же материале — о том, как сорвался бой Емельяненко в Afflicion, и о том, как скандальный боец познакомился с женой.

Историй об Александре Емельяненко все больше. Недавно мы писали о том, как Александр испугал бывшего бойца UFC Ника Томпсона. Об этом сам Томпсон рассказал в эфире малоизвестного, но очень качественного в плане фактуры подкаста Lytes Out. Теперь же историей о Емельяненко-младшем разразился бывший вице-президент Affliction Том Атенсио — все там же, на Lytes Out Podcast. Нашел ее наш обозреватель Никита Горшенин. По словам Атенсио, когда он гостил в Санкт-Петербурге, Александр пытался украсть у него часы.

«Я был в России, в Санкт-Петербурге, — сказал Атенсио. — Там у них есть место, корабль «Летучий голландец» — точная реплика судна XVIII века. Это заведение с ресторанами, совсем неподалеку от Эрмитажа. В нем, по-моему, три ресторана, два ночных клуба, зал, несколько спальных мест. Ты заходишь, и там крутятся на шесте длинноногие девушки. Одна девушка, с татуировками бульдога, играла на саксофоне. В общем, место мечты для мужчины. Я хорошо проводил время и собрался идти в туалет. А туалет там был на самом дне корабля, нужно было спускаться вниз по лестнице.

Я спустился, сходил, поднимаюсь по лестнице — и вижу, как навстречу мне спускается Алекс. Вы хоть раз видели его вживую? Он крупный парень. Обычно я никогда не навязываюсь, но тут я сам протянул руку: «Алекс, я Том из Affliction». Он, конечно, не знал, кто я такой, но пожал мне руку. И когда он ее жал, в то же самое время он начал расстегивать ремешок на моих часах! Он начал стягивать с меня часы! Я закричал «Нет!», резко их схватил и побежал наверх. Я был в потерянном, возбужденном состоянии. «Неужели он правда пытался украсть мои часы? Это какая-то шутка». Он стягивал их с этим русским непроницаемым лицом — как у Федора.

Я вернулся к барной стойке, и вскоре туда подсаживается сам Алекс. Он говорит мне через какого-то человека, который взялся переводить, что ему понравилась моя футболка, и предлагает мне обменяться футболками. А у него была обтягивающая белая майка с логотипом К-1, по-моему. Она, кстати, и сейчас у меня где-то лежит. Он снял ее с себя, и я снял свою. Надел его майку, а она была вся мокрая от пота. Это было отвратительно, честно говоря. Вот такая история — я впервые встретил Алекса Емельяненко, и он попытался стащить мои часы. Хотя я отлично провел время в России, пусть там и происходили сюрреалистичные вещи..."

Атенсио не уточнил, в каком году он ездил в Санкт-Петербург, но скорее всего, речь идет о 2008-м — когда М-1 Global начал сотрудничество с Affliction. Affliction Entertainment — американская организация, основанная производителем одежды Affliction и проводившая бои по смешанным единоборствам (ММА) в период с июля 2008-го по июль 2009-го. Спонсировал этот промоушен Дональд Трамп. Федор Емельяненко провел там два боя против бывших чемпионов UFC — в июле 2008-го задушил Тима Сильвию, а в январе 2009-го нокаутировал Андрея Орловского. Оба турнира, где бился Федор, Affliction и M-1 провели совместно. Правда, гонорары бойцам платил Affliction. И гонорары были огромные — например, Орловский за поединок с Емельяненко получил 1,5 миллиона долларов. Гонорар Федора за тот бой, согласно официальной информации, составил 300 тысяч долларов, но на самом деле он заработал больше. Подробнее об этом можно прочитать в нашем старом материале — о том, почему Емельяненко так и не стал бойцом UFC.

В июле 2009-го Емельяненко-старший должен был провести в Affliction бой с Джошем Барнеттом, но американец попался на допинге, поединок был отменен (хотя запасной вариант был достойный — Витор Белфорт), а затем промоушен прекратил существование.

***

Мог ли в Affliction оказаться Александр Емельяненко? Мог. Более того, ему даже назначили бой. Александр должен был подраться с Полом Буэнтелло 19 июля 2008 года в Анахайме — на турнире, где Федор победил Сильвию. Однако поединок был отменен — причем об этом стало известно менее чем за двое суток до старта шоу. Причина: Атлетическая комиссия штата Калифорния не допустила Емельяненко-младшего к бою, так как у него возникли проблемы с лицензированием (так писали в СМИ). В чем заключались проблемы — нигде не сообщалось. Емельяненко и представители Affliction (в частности, Атенсио) от комментариев тогда отказались.

Однако в августе 2011-го завесу тайны приоткрыл Сергей Харитонов. В интервью Championat.com он заявил, что у Александра нашли гепатит С. Емельяненко это впоследствии неоднократно опровергал, однако точную причину того, из-за чего он никогда не бился в США, ни разу не назвал. Бывший тренер Александра — Юрий Разумов — в сентябрьском интервью «СЭ» ее тоже не назвал: «На каком-то форуме читал, что бой отменили по медицинским показаниям, но доподлинно мне неизвестно, что произошло». При этом Разумов подчеркнул: Емельяненко перед тем боем находился в лучшей форме в жизни. «Именно к бою с Буэнтелло он вышел на пик. Он столько наборолся и набоксировал с разными оппонентами, вся ситуация с партнерами как будто под него подвелась. В общем, к бою он подошел здорово. Я был очень расстроен из-за того, что этот бой сорвался», — сказал Разумов.

***

Также стоит сказать несколько слов о «Летучем голландце» — где, по словам Атенсио, Алекс Емельяненко пытался стащить у него часы. Бывший вице-президент Affliction довольно подробно описал происходящее на этом корабле, которым управляет президент М-1 Global Вадим Финкельштейн (там, кстати, даже проводились турниры М-1). Для Александра же это особое место — именно на «Летучем голландце» он познакомился со своей женой Ольгой (сейчас они в разводе, Ольга родила бойцу дочь — Полину). «Федор чаще всего не занимался в клубе (Red Devilъ. — Прим. «СЭ»), он занимался у себя, в Осколе. Вот Саша переехал, я ему помогал во всем. Он ходил в фитнес-центр, готовился. Познакомился с Ольгой, бывшей женой. Она у нас работала фитнес-инструктором (в фитнес-клубе на «Летучем голландце». — Прим. «СЭ»)», — рассказал Финкельштейн в интервью «СЭ» в декабре 2020 года.