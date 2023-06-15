Макгрегора обвиняют в изнасиловании на баскетбольном матче. По словам жертвы, это случилось в туалете

Днем ранее Конор объявил о скором пополнении в семье.

Похоже, Конор Макгрегор провел насыщенный день 9 июня, когда посетил четвертую игру финала НБА между «Денвер Наггетс» и «Майами Хит». Прямо на площадке Ноториус нокаутировал маскота «Майами» — сначала все подумали, что удар был постановочным, но оказалось, что парню в ростовом костюме потребовалась медицинская помощь. Позже Конор сказал, что все это было частью шоу, но от новостей, которые вскрылись спустя шесть дней, уже не отвертеться. Согласно письмам с требованиями, полученными TMZ Sports, Макгрегор обвиняется в сексуальном насилии над женщиной.

В письмах адвоката Ариэля Митчелла утверждается, что Макгрегор «жестоко» изнасиловал женщину в мужском туалете после победы «Наггетс» со счетом 108-95 над «Хит» на арене Kaseya Center 9 июня. «Охрана отказала женщине в выходе и в том, чтобы впустить кого-либо еще, включая ее подругу, в ванную», — написал Митчелл в письме. Затем, как сообщил адвокат, боец вышел из туалета для инвалидов, засунул язык в рот жертвы и агрессивно поцеловал ее.

Конор Макгрегор. Фото Соцсети

В письме также утверждается, что женщина на время заставила Макгрегора отстраниться, заявив, что ей надо сходить в туалет. А после того как она вернулась, Макгрегор заставил ее заняться оральным сексом. Также Конора обвиняют в том, что он прижал жертву к стене уборной в попытке изнасиловать ее. Жертве удалось сбежать, несколько раз ударив бойца локтем, но она оставила свою сумочку, которую, как утверждается в письмах, забрали охранники Конора.

Сообщается, что Макгрегор, НБА и «Майами Хит» получили копии показаний женщины после ее встречи с полицией. Она добивается урегулирования со всеми вышеупомянутыми сторонами. Представители Макгрегора тем временем назвали обвинения ложными, а в UFC сообщили MMA Junkie, что находятся в курсе происходящего: «Организация знает о недавних обвинениях в отношении Конора Макгрегора и продолжит собирать дополнительные подробности об инциденте. UFC позволит пройти судебному процессу, прежде чем делать какие-либо дополнительные заявления». Также свою осведомленность продемонстрировали и в «Майами», но от оценки ситуации воздержались.

Конор Макгрегор. Фото Соцсети

Стоит отметить, что об обвинениях в адрес Макгрегора стало известно на следующий день после того, как он объявил, что его супруга Ди Девлин ждет четвертого ребенка. «Моему старшему, Конору-младшему, шесть лет, моей дочери, Крое Мейрид, четыре года, а младшему сыну Риану только что исполнилось два года, а еще один на подходе», — сообщил Ноториус в шоу «Прямой эфир с Келли и Марком».