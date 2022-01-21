UFC 270: Нганну и Ган могут закатить супербой, а Морено досрочно победит Фигейредо

Первый номерной турнир UFC в 2022-м.

В ночь на 23 января в Анахайме (Калифорния, США) состоится турнир UFC 270, где пройдут сразу два титульных боя. Главным событием вечера станет чемпионский поединок в тяжелом весе между Фрэнсисом Нганну и Сирилем Ганом, соглавным — защита титула Брэндона Морено в схватке с Дейвисоном Фигерейдо. Подогреть интерес к этим боям вы можете ставкой с приветственным бонусом от БЕТСИТИ — получите до 10 000 рублей прямо сейчас!

UFC 270: где смотреть бои Нганну — Ган и Морено — Фигейредо в прямом эфире

Турнир UFC 270 пройдет в спортивном комплексе Honda Center в Анахайме. Основной кард турнира начнется 23 января примерно в 6.00 по московскому времени, прелимы можно смотреть уже в 2.00. Титульные поединки должны начаться около 7.30. Весь турнир можно посмотреть на UFC Fight Pass. Главные бои в прямом эфире покажут matchtv.ru и «Матч! Боец»

Морено — Фигейредо: прогноз на бой 23 января

Соглавное событие — поединок между чемпионом UFC в наилегчайшем весе Брэндоном Морено и Дейвисоном Фигейредо. Это будет уже их третий бой. Первый, очень зрелищный и богатый на события, состоялся 12 декабря 2020 года и закончился вничью. Реванш прошел 12 июня 2021-го, и Морено победил Фигейредо удушающим приемом в третьем раунде, забрав у бразильца чемпионский титул.

В 2018-м Морено покинул UFC после двух поражений, в 2019-м промоушен дал ему еще один шанс, и он воспользовался им идеально. Сначала была ничья с очень сильным Аскаром Аскаровым, затем три победы подряд, потом — противостояние с Фигейредо.

Морено — универсальный боец без очевидных слабых мест с отличной функционалкой. А вот у Фигейредо, ярко выраженного панчера, как раз есть проблемы с выносливостью. Что мы увидели в обоих боях с Морено. Так что Брэндон — фаворит и сейчас. Не будет ничего удивительного в том, если он вновь одержит досрочную победу в третьем, четвертом или пятом раунде.

Букмекерская компания БЕТСИТИ также считает Морено фаворитом. Коэффициент на его досрочную победу составляет 2.62.

Нганну — Ган: прогноз на бой 23 января

В главном же событии сразятся тяжеловесы — Франсис Нганну и Сирил Ган. Этот поединок по вывеске тянет на бой года. Ну а сюжетная составляющая — находка для Голливуда. Камерунец Нганну с огромным трудом, нелегально вырвался из Африки, проник в Европу и добрался до Парижа, где судьба свела его с главным тренером зала MMA Factory Фернандом Лопесом. Он сделал из Франсиса отличного бойца.

Нганну попал в UFC, одержал шесть досрочных побед, вышел на титульный бой, проиграв по очкам Стипе Миочичу. Потом было бездарное поражение от Деррика Льюиса, в котором камерунец не шел вперед, боясь пропустить удар. Франсис прекратил работу с Лопесом еще до встречи с Льюисом, ну а после позора пересмотрел подход к боям. Итог: пять побед нокаутом подряд, избитый в реванше Миочич и чемпионский титул.

Франсис полностью оборвал связь с первым тренером и ни разу публично не поблагодарил. При чем тут Сирил Ган? Дело в том, что Ган — воспитанник Лопеса. Он, как и Нганну, очень силен физически, поздно начал заниматься ММА и невероятно талантлив.

Редкий случай: Гана взяли в UFC уже после трех боев в ММА (три победы). Матчмейкеры не ошиблись: Ган выиграл семь боев подряд. В августе Сирил нокаутировал Льюиса и стал временным чемпионом UFC в тяжелом весе.

Нганну не говорил плохих слов в адрес Гана. Сирил вообще сама милота. Но есть Фернанд Лопес, единственный в UFC тренер-трэштокер. Недавно он призвал СМИ прекратить спрашивать его о Нганну, даже сказал «у меня есть два сына» (имеются в виду Нганну и Ган), но очевидно, что его обида на камерунского чемпиона очень и очень велика.

Если же говорить непосредственно о бое, то на стороне Нганну — исполинская нокаут-сила. Более грозного нокаутера мир ММА еще не видел. Ган внешне выглядит даже крупнее Франсиса, бьет он тоже сильно, но не так, как его соперник. Главное достоинство Сирила — бойцовский IQ, благодаря которому он не позволил Жаирзиньо Розенструйку даже приблизиться к себе, переиграл Александра Волкова, разбил Деррика Льюиса. И в ростере UFC нет другого такого тяжеловеса, который так легко двигался бы в бою.

Недооценивать боевой интеллект Нганну тоже не стоит — в реванше с Миочичем Франсис показал, что он не просто громила-рубака. Нганну умеет правильно распределять силы в бою, и с таймингом у него полный порядок.

Для прогноза бой крайне сложен. Если он не завершится досрочной победой одного из соперников, это не станет сенсацией. Вероятность такого исхода БЕТСИТИ оценивает с коэффициентом 3.04.

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