«Ты была нашим ярким светом». Девушка-боец умерла в 18 лет

Юная и перспективная Виктория Ли должна была подраться на ближайшем турнире ONE.

Один из поединков турнира ONE on Prime Video 6 отменен по крайне трагичной причине: не стало 18-летней Виктории Ли, сестры двойного чемпиона промоушена Кристиана Ли и экс-чемпионки Анджелы Ли. Девушка скончалась 26 декабря на Гавайях, но поклонники узнали об этом только 7 января, когда Анджела сообщила о смерти в соцсетях.

«26 декабря 2022 года наша семья испытала то, через что ни одна семья не должна проходить... Невероятно сложно это сказать... Умерла наша Виктория, — написала Анджела. — Она ушла слишком рано, и с тех пор наша семья полностью опустошена. Мы скучаем по ней. Больше всего на свете. Наша семья никогда не будет прежней. Жизнь никогда не будет прежней. Виктория была самой красивой душой, которая когда-либо жила. Она была лучшей младшей сестрой в мире. Лучшая дочь, лучшая внучка и лучшая крестная/тетя Аве и Алие.

Виктория Ли. Соцсети Виктории Ли

Мы так скучаем по тебе, сестренка. Больше, чем ты можешь себе представить. Мы все разбиты. Потому что частичка тебя была в каждом из нас и, когда ты уходила, эти кусочки были вырваны из нас. Мы никогда не будем прежними. Каждая мелочь заставляет меня думать о тебе. От солнечных лучей до заката. Ты научила нас видеть прекрасное в простых вещах. Ты была нашим ярким светом. Наше солнышко. И это никогда не изменится. Ты была идеальна во всех смыслах. Лучший человек, которого я знала. Самая красивая девушка, внутри и снаружи.

Мы любим тебя, Виктория. Я люблю тебя, дитя. До конца времен. Пожалуйста, окажите нашей семье милость и уважение в это трудное время. И, пожалуйста, проверьте, все ли в порядке с вашими близкими. Продолжайте делать это. Обнимите их и скажите, как много они значат для вас. Этого никогда не ожидаешь".

Виктория Ли (слева). Фото Соцсети Виктории Ли Фото Соцсети Виктории Ли

Причины смерти девушки не называются. Поединок на ONE 14 января должен был стать для нее четвертым в профессиональной карьере. Виктория дебютировала в профи всего в 16 лет. За 2021 год она провела три поединка и каждый закончила досрочно, причем постоянно делала это по-разному: удушающим, болевым и нокаутом.

В 2022 году девушка взяла перерыв в выступлениях. Как объяснял ее титулованный брат Кристиан Ли, который в ONE держит пояса в полусреднем и среднем дивизионах, Виктории была необходима эта пауза, чтобы вырасти как спортсменке. В 2022-м младшая сестра сосредоточилась на обычной подростковой жизни. Она окончила среднюю школу, нянчилась с двумя племянницами и тренировалась с братом и сестрой в зале Evolve MMA на Гавайях.

Фото Соцсети Виктории Ли

Виктория невероятно гордилась старшим братом, о чем рассказала пресс-службе ONE после победы Кристиана над Кямраном Аббасовым. «О, чувак, я так горжусь своим старшим братом. Просто иметь возможность находиться в спортзале и наблюдать за его тренировками, усердной работой, а потом смотреть бой и видеть его красивую игру. Он показал сердце настоящего чемпиона. Это очень вдохновляло. Я думаю, что производительность — истинное определение того, что такое чемпион. Он смог так прекрасно продемонстрировать свои навыки, преодолеть невзгоды и действительно показать, почему он является двукратным чемпионом», — говорила младшая сестра.

Бойцовский мир выразил соболезнования семье Ли. Среди тех, кто выразил сострадание о потере, были двойной экс-чемпион ONE Аун Ла Нсанг, президент промоушена Чатри Ситйодтонг, журналист Ариэль Хельвани и бывший обладатель пояса UFC Макс Холлоуэй.