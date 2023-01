Боец ONE Championship Виктория Ли умерла в возрасте 18 лет

Восходящая звезда ONE Championship Виктория Ли (3-0) скончалась 26 декабря, сообщила ее старшая сестра Анджела Ли в соцсетях. Причина смерти не разглашается.

«Она ушла слишком рано. С тех пор наша семья полностью опустошена, — написала Анджела Ли. — Мы скучаем по ней. Наша семья никогда не будет прежней. Жизнь уже никогда не будет прежней».

Ли должна была провести бой 14 января на ONE on Prime Video 6. Она дебютировала в профессиональном MMA в 2021 году, и с тех пор одержала три досрочных победы. Ее сестра Анджела и брат Кристиан были чемпионами ONE Championship.