«Отвратительно». Мать Макгрегора обвиняют в расизме — досталось и самому Конору

Маргарет Макгрегор не угадала с нарядом на Хеллоуин.

Конор Макгрегор стал главной звездой бойцовского Хеллоуина в этом году — фанатов впечатлил образ ирландца без бороды и в форме пилота. Но и тут Ноториус не обошелся без скандала — новых хейтеров бойцу подкинула его мать, которая, по мнению многих, выбрала неуместный наряд в канун Дня Всех Святых.

Маргарет Макгрегор отметила праздник в странном образе — непонятно, какого персонажа хотела изобразить женщина. Но возмутило людей не это, а грим блэкфейс, признанный расистским. Первым внимание на ситуацию обратил журналист Майкл Морган.

Конор и Маргарет Макгрегор. Фото Соцсети Фото Соцсети

«Очень понравился наряд Конора Макгрегора на Хеллоуин. Однако у его мамы блэкфейс, и это мне нравится меньше. Намного. Меньше», — написал Морган в Twitter. Пост собрал много ответов подписчиков — часть из них согласились с журналистом.

«Ей не нужен был блэкфейс, чтобы дополнить этот костюм, так что... Действия говорят громче слов», — убежден пользователь MikeNFT257.

«Конор Макгрегор — расист, поэтому расизм его мамы меня совсем не удивляет», — считает HyphenatedJay.

«Что не так с Конором и его мамой?» — возмутился Rocky130753058.

«Флойд Мейвезер был прав насчет этого парня», — написал Righteous2021.

«Это очень оскорбительно! Не смешно и не остроумно! Почему мы защищаем это дерьмо каждый день?» — недоволен reppossess.

«Отвратительно», — лаконично сообщил Deli964.

Маргарет Макгрегор. Фото Соцсети

Но в комментариях встречается и противоположное мнение. Многие фанаты, преимущественно не из США, не видят в произошедшем ничего плохого.

«Это Европа... никакой сегрегации и расизма по сравнению с недавней историей США. Но учитывая, как близок Конор к США, это неуважительный шаг», — полагает TTWeSTT.

«В наши дни все расистское, конечно, в этом не было ничего неуважительного, но в наши дни все стали снежинками», — считает ClinicalColak.

«Концепция блэкфейса как оскорбительного жеста — это американский феномен, его нет в Ирландии и других частях мира. Мир не вращается вокруг вас, ребята. Нам все равно, что вы считаете оскорбительным; вы не можете навязать нам свою волю из-за вашей запутанной истории», — заявил Manannan.

«Люди действительно думают, что мама Конора однажды проснулась и сказала: «Мне не терпится стать расисткой на Хеллоуин»? — задался вопросом PalmaPapi3.

Как сообщает Daily Star, сама Маргарет Макгрегор отрицает все обвинения в расизме. А представители Конора сообщили, что на ее лице — вовсе не блэкфейс: «Семья Макгрегора любит Хеллоуин. На лице миссис Макгрегор были нарисованы пауки, так как ее костюм — это вурдалак, восставший из могилы. Любая другая интерпретация просто неверна и по-настоящему неудачна».